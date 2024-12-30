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獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

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獨／年底停售潮持續 這家公司明年1月1日起下架10張利變保單

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
全球人壽通知保經代通路下架10張利變壽險保單，表示之後將再上架新保單。圖為全球人壽大樓。資料照片
全球人壽通知保經代通路下架10張利變壽險保單，表示之後將再上架新保單。圖為全球人壽大樓。資料照片

年底的壽險業者的商品下架潮持續，尤其以美元利變型壽險商品居冠，據了解，全球人壽已發函保經代通路一口氣下架了十檔利變終身壽險保單，其中有六檔是跟美元利變保單有關，且全部都是定額給付型產品。

這10檔商品，分別是美富66利率變動美元終身壽險、美樂退利率變動型美元還本終身保險、美鑽相傳利率變動美元終身壽險、鑫利美好利率變動美元終身壽險、倍感美利利率變動美元終身壽險、123美代富利率變動美元終身壽險、鑫動66利率變動型終身壽險、鑫鑽相傳利率變動美元終身壽險、鑫利旺盛利率變動美元終身壽險、倍感旺盛利率變動型終身壽險。

10檔商品中，有6檔與美元利變保單有關，市場普遍認為，聯準會未來將進入更明確的降息循環，使業者都有再調整保單利率結構及水準的需求。除了全球人壽是在25日發文給保經代通路之外，其他多家業者則約在月中就已發文停售。

全球人壽則對此回應，這次下架10張利變保單，主要為進行商品的更迭換代所作的調整，亦即，之後還會再上架新的利變終身壽險商品，其中下架的部分因素，亦和與保險新規定上路要調整產品內容有關。

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