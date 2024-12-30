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新壽海外投資違規 金管會開罰百萬元

中央社／ 台北30日電
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會發現，新壽2023年3月期間有海外投資超過限額後仍主動買入海外投資標的情事，今天出手開罰新壽新台幣100萬元。

新光金旗下新光人壽是在2020年9月遭金管會裁罰後，海外投資限額一舉自可運用資金43%降至39%。

金管會保險局今天公告裁罰書，新壽2022年12月31日財報經會計師2023年2月24日簽證，2023年2月底新壽國外投資總額占資金比率已有非因增加投資因素而超逾資金39%情形。

不過，新壽以2022年9月30日、非最近一期經會計師核閱的決算數額計算資金及國外投資限額，導致2023年3月1日至3月9日仍有逾限後主動買入國外投資標的情事。

對於新壽辦理海外投資業務違反保險法規定，金管會決議開罰新壽100萬元罰鍰。

新壽 金管會

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