HAPPY GO蟬聯DMA年度最佳數據運用創新獎 引領數位新價值

HAPPY GO旗下iCONNECT智能數據行銷30日宣布，以「CRM+智能化會員分析平台」創造數據新價值，第三度榮獲台灣數位媒體應用暨行銷協會（DMA）主辦的2024 DSA數位奇點獎「最佳數據運用創新獎」佳績，iCONNECT智能數據行銷團隊透過AI智能演算科技的運用並結合行銷、數據、數位能力，彰顯數據洞察與精準創新行銷的高度專業，深度剖析會員輪廓與軌跡，充分展現卓越的數據數位整合行銷專家形象，持續成為在市場上品牌的最佳數據策略夥伴。

iCONNECT智能數據行銷團隊本次參賽作品為遠東集團city’super「SAKE FAIR清酒祭」籌劃售票品酒活動，掌握「鞏固既有客群」、「擴大潛在新客」兩大核心訴求，運用「CRM+智能化會員分析平台」精準鎖定目標客群更同時擴大潛在新客群，透過分眾解析進行廣告投放，不僅優化廣告點閱率更成功提升超過五成的參與人數，有效達到精準行銷效能與效益。

在數位浪潮興起下，消費型態與管道日趨多元，顧客的選擇更豐富，因此如何維繫並了解既有客群真實立體樣貌，與開拓新會員同時精準個人化行銷，是各大品牌面對的重要課題。HAPPY GO擁有超過千萬名實名制消費軌跡，在龐大的數據資料庫中，運用AI模型智能演算梳理貼標，為品牌洞察既有會員輪廓與偏好，建構策略性「跨越品牌自有數據限制」、「洞察清晰會員輪廓」、「驅動精準個人化行銷」三大「行銷動能金三角」，打造全新「CRM+智能化會員分析平台」，在數據為王的時代為品牌創造龐大的商業價值與競爭優勢。

邁向未來數位新經濟趨勢，HAPPY GO更不斷精進資訊安全管理系統，在會員個資存放資訊系統已通過「BSI英國標準協會」ISO27001資訊安全管理國際標準驗證，並於每年接受驗證查核，透過客觀的外部評鑑作業，確保公司對機敏資料的管理與保護符合國際標準，持續掌握資訊安全成為未來數據發展的良好基石。

HAPPY GO不僅成為數據整合行銷（Martech）服務的領導者，更持續拓展點數事業版圖，為千萬卡友打造多元化的點數使用體驗，成功帶動高價值會員到集團零售通路消費，同時旗下iCONNECT智能數據行銷與市調顧問品牌GO SURVEY也提供完整的精準廣告投放與數據調查研究，不僅是ESOMAR全球市場研究與數據分析會員之一，更是Google廣告投放認證長期合作夥伴，並為各品牌運用Meta、LINE等主流數位媒體進行個人化投放，創造極大化的行銷效益與價值。