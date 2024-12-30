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新台幣量縮微升收32.717元 2024年封關估寫9年最低價

中央社／ 台北30日電

2024年最後倒數，新台幣匯率今天交投量能清淡、窄幅波動，收盤收在32.717元，微升0.3分，台北及元太外匯市場總成交金額僅10.97億美元。今年全年美元強勢表態，亞幣紛紛低頭示弱，新台幣封關收貶大勢已定，匯價更可能寫下9年最低價。

2024年進入尾聲，台灣股匯市今天同步陷入整理，台股終場下跌85.48點，以23190.2點作收。

新台幣匯率方面，外匯交易員指出，部分外資休假還未歸隊，成交量能明顯萎縮，其餘外資以及投信則繼續站在美元買方，資金持續匯出，導至新台幣今天以32.72元開盤後，匯價旋即走貶，最低觸及32.75元，但因32.700元上方出口商拋匯意願較強，順利將匯價壓回，終場得以小升作收。

回顧2024年，外匯交易員分析，美國通膨降溫進展牛步，市場只得不斷修正降息預期，導致美元持續強勢，非美貨幣全倒；儘管美國聯邦準備理事會（Fed）下半年啟動降息，美元一度露出疲態，摔回100價位，但美國大選前「川普交易」盛行，美元升值氣焰再起，選後更向上突破108大關。

2024年美元強勢壓境，新台幣只能隨亞幣走貶，從年初至年末，已經貶值約2元，明天為最後一個交易日，從目前走勢看來，全年收貶已成定局，且將創下9年來最低封關價，前低為2015年的33.066元。

台幣匯率 新台幣

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