迎戰永續 台灣綠色授信、永續績效連結授信雙創新高
聯徵中心發布綠色授信及永續績效連結授信餘額，截至今年11月，綠色授信達新台幣1兆6748億元、年增46.38%；永續績效連結授信則為1兆3845兆元、年增67.74%，兩項授信餘額持續創新高。
根據聯徵中心資料開放專區資料顯示，截至11月底，金融機構報送綠色授信授信餘額為1兆6748億元，較10月的1兆6218億元相比月增3.27%，若以去年同期相比則年增46.38%。
永續績效連結授信餘額則為1兆3845兆元，較10月增加111.21億元、月增率為0.8%，與去年同期相比年增率高達67.74%。
依金管會「綠色金融行動方案3.0」資料面向（Data）由聯徵中心協助建置企業ESG資料平台。聯徵中心規劃由金融機構報送所承做的授信案件性質屬於「綠色授信」或「永續績效連結授信」，作為金融機構間資訊交換利用。
聯徵中心指出，由於貸款市場協會（LMA）、聯貸銀行團及貸款交易協會（LSTA）、亞太地區貸款市場協會（APLMA）等3協會，於2023年修正發布相關認定原則。
聯徵中心因此修訂現行綠色授信及永續績效連結授信的認定標準，及增加社會責任授信認定標準，讓台灣與國際協調一致，並於今年10月1日實行。
金管會日前也表示，現行各銀行對綠色授信認定標準不一，為將標準拉齊未來將明定資金用途及檢視方式認定原則，且要求銀行納入內稽內控，金管會也將從2028年起納入金檢重點。
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