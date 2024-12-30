快訊

濟州航空失事機長背景曝！累積飛行時數近7000小時 同事認「技術良好」

柯建銘揚言罷免韓國瑜！國民黨團回應「不容顛倒是非」：還立法院平靜

跨年夜低溫14度 元旦曙光難現「連2天全台有雨」

中信產險官網傳授阻詐心法 助青世代處「騙」不驚

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
中國信託產險前進學校舉辦金融防詐講座，分享防詐「三要、三不」原則。中國信託產險／提供
中國信託產險前進學校舉辦金融防詐講座，分享防詐「三要、三不」原則。中國信託產險／提供

台灣人壽保險有限公司子公司中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）打詐阻詐不遺餘力，於官網新開闢「新世代防詐專區」，運用數位工具及互動遊戲，與年輕族群分享打詐心法，向下扎根識詐防詐教育，幫助青世代處「騙」不驚。

不只高齡長者是受騙高風險族群，年輕學子近年來也成為歹徒「詐騙新韭菜」，根據警政署統計，2023年詐騙案被害人以18至39歲居多，中國信託產險於官網創立「新世代防詐專區」，運用時下青世代喜愛的趣味闖關、心理測驗，設計「新鮮不要詐」趣味互動遊戲，將投資詐騙、工作詐騙、交友詐騙等常見的詐騙手法，全部變成遊戲中的各項關卡，讓年輕學子扮演反詐小勇士，逐一識破詐騙話術、獲取防詐裝備，全數答對即成功通關，寓教於樂中還提供實用應對技巧與報案管道，幫助年輕世代識詐阻詐，多管齊下推展防詐教育。

中國信託產險防詐線上線下同步進行，持續在各大專院校舉辦金融防詐專題講座，提醒學生謹記防詐「三要、三不」原則，遇到詐騙電話或簡訊，先打165防詐專線確認；還改編「手機合約詐騙」真實案例，邀請學生角色扮演，從劇情中了解「實名制資料」的必要性，最重要的是不貪小便宜提供個人資料，進一步快速辨識手法及特徵，讓詐騙無所遁形。

中國信託產險攜手母公司台灣人壽推廣防詐教育，從董事到每一位員工皆是防詐大使，透過實體防詐講座、線上防詐專區，提升跨世代識詐防詐能力，降低受害風險，讓客戶安心放心，從生活日常落實公平待客。

中國信託 台灣人壽保險 詐騙

延伸閱讀

中職／從選手到教頭 恰恰：中信帶來正向循環

中職／中信厚實農場 兄弟奪冠關鍵

辨識政府機關證件真偽 新壽多管齊下強化阻詐能力

101點燈 宣導全民防詐

相關新聞

獨／力推新新併...新壽員工安置方案曝光 年資滿31年者拿51個月優退金

新光人壽員工安置方案的版本內容曝光。根據新光人壽董事會已通過的內部安置方案文件，為了能夠讓員工願意留下來打拚，這次不但給...

國泰產推限時海外旅綜險 一張保單升級13項保障

新年將至，產險業者業大搶旅遊保險商機，其中國泰產險宣布推出一張保單升級13項保障的最新海外的旅遊綜合保險，不但囊括海外旅...

公教個人專戶制退撫儲金 元旦起開辦自主投資

歷經一年半的籌備期，公務員退撫基金管理局今天宣布，公教人員個人專戶制退撫儲金將於2025年1月1日開辦自主投資，設計保守...

「點燃生命之火」年前送暖 偏鄉女童不再吃泡麵果腹

一名家住偏鄉的8歲女童小嫚（化名）和哥哥，自小由爸爸獨力扶養，由於家境困苦，孩子常沒早餐吃，有時甚至一天只吃一餐，正值成...

「新新併」新進展！新壽今通過經理人及員工安置計畫

新新併剩下最後一哩路，外界聚焦員工安置計畫，新光金控（2888）子公司新光人壽30日宣布取得重大進展。新光人壽董事會通過...

玉山 Pi 拍錢包信用卡攜手 Ocard 平台 打造會員點數生態圈

玉山銀行致力創新支付體驗，攜手Ocard平台打造會員點數生態圈，玉山Pi拍錢包信用卡卡友於支付同時完成會員消費記錄、點數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。