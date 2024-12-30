中信產險官網傳授阻詐心法 助青世代處「騙」不驚

台灣人壽保險有限公司子公司中國信託產物保險公司（簡稱「中國信託產險」）打詐阻詐不遺餘力，於官網新開闢「新世代防詐專區」，運用數位工具及互動遊戲，與年輕族群分享打詐心法，向下扎根識詐防詐教育，幫助青世代處「騙」不驚。

不只高齡長者是受騙高風險族群，年輕學子近年來也成為歹徒「詐騙新韭菜」，根據警政署統計，2023年詐騙案被害人以18至39歲居多，中國信託產險於官網創立「新世代防詐專區」，運用時下青世代喜愛的趣味闖關、心理測驗，設計「新鮮不要詐」趣味互動遊戲，將投資詐騙、工作詐騙、交友詐騙等常見的詐騙手法，全部變成遊戲中的各項關卡，讓年輕學子扮演反詐小勇士，逐一識破詐騙話術、獲取防詐裝備，全數答對即成功通關，寓教於樂中還提供實用應對技巧與報案管道，幫助年輕世代識詐阻詐，多管齊下推展防詐教育。

中國信託產險防詐線上線下同步進行，持續在各大專院校舉辦金融防詐專題講座，提醒學生謹記防詐「三要、三不」原則，遇到詐騙電話或簡訊，先打165防詐專線確認；還改編「手機合約詐騙」真實案例，邀請學生角色扮演，從劇情中了解「實名制資料」的必要性，最重要的是不貪小便宜提供個人資料，進一步快速辨識手法及特徵，讓詐騙無所遁形。

中國信託產險攜手母公司台灣人壽推廣防詐教育，從董事到每一位員工皆是防詐大使，透過實體防詐講座、線上防詐專區，提升跨世代識詐防詐能力，降低受害風險，讓客戶安心放心，從生活日常落實公平待客。