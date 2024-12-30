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新新併元富證券員工安置計畫一體適用 且具擇優條款

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金控（2888）旗下元富證券業日前完成勞資協商，並於董事會通過元富證券及子公司之員工安置計畫，充分保障員工權益。元富證券董事長陳俊宏及總經理張清發表示，證券公司最重要的資產是員工，在合併過程中致力保障員工的工作權與職場穩定性，所有員工權益均一體適用，且有選擇適用的權利，力求在合併中員工獲得最佳保障。

元富證券表示，元富證券勞資會議行之有年，勞方代表五位，其中總公司兩位，北、中、南各一位，由員工票選產生，資方代表五位為派任，並送台北市勞動局核備，每任任期四年，現任的第八屆代表係於112年改選產生。

元富證券於勞資會議中，邀請新光金控及台新金控（2887）代表列席，歷經二次會議，各方針對員工安置計畫內容充分討論溝通，於113年12月20日會議中決議通過並簽署。元富證券於113年12月23日向董事會報告後，第一時間以內部信件形式通知全體員工，相關重點內容並上傳至內部網站供員工查閱。

台新金控與新光金控自今年10月9日雙方股東臨時會通過合併案後，即持續不斷與員工進行溝通，確保安置計畫周全落實。元富證券指出，將繼續加強內外部溝通，確保每位同仁的聲音都能被重視，權益都能獲得保障。展望未來，元富證券將在合併後的台新新光金控的整體布局下，持續以員工為本，深化溝通與合作，為公司與員工共創雙贏局面。

元富 台新金控 新光金控

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