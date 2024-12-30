國泰產推限時海外旅綜險 一張保單升級13項保障

新年將至，產險業者業大搶旅遊保險商機，其中國泰產險宣布推出一張保單升級13項保障的最新海外的旅遊綜合保險，不但囊括海外旅遊痛點，且旅程取消或更改理賠最高12萬元，並可使用小樹點折抵保費。

對於本專案全面提高保障額度，國泰產險也分別指出，旅程更改保額從3萬元提高至12萬元、班機延誤費用保額提高至每4小時6千元，每次最高1.2萬元、行李延誤費用保額同樣從3千元提高至6千元、改降非原定機場也從3千元提高至9千元。

對該專案國泰產險也說明，只要投保一次，就能享有「班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失」等必備項目，更結合旅遊事故、季節特性，將「改降非原定機場、海外旅行急難救助、信用卡盜用損失、居家竊盜損失、第三人責任保險」同時升級保障額度，等於一次升級13項保障。

保險局公布旅綜險最新資料，截至今年9月底，旅行綜合保險（含旅遊不便險）保費收入合計15.7億元，成長幅度突破8成，顯見國人除了愛出國，對於防範風險意識也不斷提升。

尤其國泰產險最新分析2024年度出海外旅遊中最常見的四大痛點，包括班機延誤、旅程更改、改降非原定機場及行李延誤等，其中「班機延誤」在國泰產險所有理賠件數裡占比更超過八成，因此依據這次的大數據統計分析，結果也提出上述的旅遊綜合險的13項服務升級限定專案。只要保期起日在2024年12月27日起至2025年2月13日止，滿15足歲至未滿80歲者投保旅平險「身故失能」保額達500萬元、「傷害醫療」50萬元、「海外突發疾病醫療」50萬元，未滿15足歲者投保旅平險「傷害醫療」50萬元、「海外突發疾病醫療」50萬元，即可投保該海外旅綜險限定專案。

對於層出不窮的海外盜刷事件，國泰產險提出的專案中也新增「信用卡盜用損失」保障，若旅程中信用卡不幸失竊遭盜用，理賠金額最高12萬元；另本次「海外旅行急難救助保險」保額從150萬元提高到500萬元，更加強化人身安全與醫療照護的保障。

國泰產險也提醒，民眾應選擇涵蓋「海外旅行急難救助保險」的旅綜險，尤其海外旅程遇到重大傷病、身故事故，更需要保險來替家屬支付可能所需的醫療轉送、遺體運送、處理善後等費用。