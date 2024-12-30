快訊

敬老票陪伴者搭車也半價？老人福利法修法遭指衝擊運輸業 高鐵估：短收115.4億

消防員揭濟州航空失事搜救慘況 遺體破碎「拼不了」強忍悲痛挖屍

交保回家半小時後…柯文哲換套衣服就出門！偕妻驅車前往「這1處」

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰產推限時海外旅綜險 一張保單升級13項保障

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰產推限時海外旅綜險，一張保單升級13項保障。圖/國泰產險提供
國泰產推限時海外旅綜險，一張保單升級13項保障。圖/國泰產險提供

新年將至，產險業者業大搶旅遊保險商機，其中國泰產險宣布推出一張保單升級13項保障的最新海外的旅遊綜合保險，不但囊括海外旅遊痛點，且旅程取消或更改理賠最高12萬元，並可使用小樹點折抵保費。

對於本專案全面提高保障額度，國泰產險也分別指出，旅程更改保額從3萬元提高至12萬元、班機延誤費用保額提高至每4小時6千元，每次最高1.2萬元、行李延誤費用保額同樣從3千元提高至6千元、改降非原定機場也從3千元提高至9千元。

對該專案國泰產險也說明，只要投保一次，就能享有「班機延誤、旅程取消、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失」等必備項目，更結合旅遊事故、季節特性，將「改降非原定機場、海外旅行急難救助、信用卡盜用損失、居家竊盜損失、第三人責任保險」同時升級保障額度，等於一次升級13項保障。

保險局公布旅綜險最新資料，截至今年9月底，旅行綜合保險（含旅遊不便險）保費收入合計15.7億元，成長幅度突破8成，顯見國人除了愛出國，對於防範風險意識也不斷提升。

尤其國泰產險最新分析2024年度出海外旅遊中最常見的四大痛點，包括班機延誤、旅程更改、改降非原定機場及行李延誤等，其中「班機延誤」在國泰產險所有理賠件數裡占比更超過八成，因此依據這次的大數據統計分析，結果也提出上述的旅遊綜合險的13項服務升級限定專案。只要保期起日在2024年12月27日起至2025年2月13日止，滿15足歲至未滿80歲者投保旅平險「身故失能」保額達500萬元、「傷害醫療」50萬元、「海外突發疾病醫療」50萬元，未滿15足歲者投保旅平險「傷害醫療」50萬元、「海外突發疾病醫療」50萬元，即可投保該海外旅綜險限定專案。

對於層出不窮的海外盜刷事件，國泰產險提出的專案中也新增「信用卡盜用損失」保障，若旅程中信用卡不幸失竊遭盜用，理賠金額最高12萬元；另本次「海外旅行急難救助保險」保額從150萬元提高到500萬元，更加強化人身安全與醫療照護的保障。

國泰產險也提醒，民眾應選擇涵蓋「海外旅行急難救助保險」的旅綜險，尤其海外旅程遇到重大傷病、身故事故，更需要保險來替家屬支付可能所需的醫療轉送、遺體運送、處理善後等費用。

保險 國泰 產險

延伸閱讀

WSBL／不讓台元洋將一枝獨秀 國泰預告冠軍班底回歸

大新竹跨年晚會安全升級 狼犬場檢、行動補給車助攻維護

郵局保單借款優惠利率 114年元旦受理申辦

服務彈性大提升 集保結算所法人對帳系統服務大躍進

相關新聞

獨／力推新新併...新壽員工安置方案曝光 年資滿31年者拿51個月優退金

新光人壽員工安置方案的版本內容曝光。根據新光人壽董事會已通過的內部安置方案文件，為了能夠讓員工願意留下來打拚，這次不但給...

「新新併」新進展！新壽今通過經理人及員工安置計畫

新新併剩下最後一哩路，外界聚焦員工安置計畫，新光金控（2888）子公司新光人壽30日宣布取得重大進展。新光人壽董事會通過...

國泰產推限時海外旅綜險 一張保單升級13項保障

新年將至，產險業者業大搶旅遊保險商機，其中國泰產險宣布推出一張保單升級13項保障的最新海外的旅遊綜合保險，不但囊括海外旅...

公教個人專戶制退撫儲金 元旦起開辦自主投資

歷經一年半的籌備期，公務員退撫基金管理局今天宣布，公教人員個人專戶制退撫儲金將於2025年1月1日開辦自主投資，設計保守...

「點燃生命之火」年前送暖 偏鄉女童不再吃泡麵果腹

一名家住偏鄉的8歲女童小嫚（化名）和哥哥，自小由爸爸獨力扶養，由於家境困苦，孩子常沒早餐吃，有時甚至一天只吃一餐，正值成...

玉山 Pi 拍錢包信用卡攜手 Ocard 平台 打造會員點數生態圈

玉山銀行致力創新支付體驗，攜手Ocard平台打造會員點數生態圈，玉山Pi拍錢包信用卡卡友於支付同時完成會員消費記錄、點數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。