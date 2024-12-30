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華南銀行力推ESG攜手呵護台灣的美好

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行擁有多元貼心的全方位金融服務，將永續理念內化至企業DNA。圖／華南銀行提供
華南銀行擁有多元貼心的全方位金融服務，將永續理念內化至企業DNA。圖／華南銀行提供

華南銀行由上而下持續深化ESG永續治理，落實社會共好理念，持續參與公益活動不遺餘力，今年擴大舉辦超過170場社會共好活動，參與人次逾1.5萬人，並在大提琴家張正傑「聖誕音樂會」優雅樂聲中，劃下2024年公益活動的完美句點。

華南銀行志工團隊自2012年起成立以來，長期與社福團體合作，例如和台灣優質生命協會合作，在全台各地舉辦「愛傳承關懷演唱會」，並邀請弱勢團體及社福單位共襄盛舉；與第一社福合作愛心中正紀念堂健走活動，在華南銀行志工團隊的暖心陪伴下，讓需要協助的團體有機會走出戶外，增加與社會大眾互動機會。

今年度華南銀行更將公益參與的觸角延伸至全台各地分行據點，辦理專場小型活動，邀請客戶、鄰里居民、同仁及親屬或弱勢族群等參加，例如響應家扶中心寒冬送暖園遊會、在地歷史傳承活動等，將每一位行員的愛與關懷，散播到社會各個角落。

此外，華南銀行定期舉辦的「華南熱血 讓愛延伸」捐血活動，更獲得全華南金控集團員工及客戶的熱烈響應，今年度共募得722袋熱血，實踐華南銀行社會責任的承諾，並藉此倡導健康生活的理念。

華南銀行亦長期關注氣候變遷與環境永續議題，除持續擴大響應「Earth Hour關燈一小時」活動，更由董事長、副董事長及總經理率領高階主管響應「世界地球日」，於陽明山一起攜手移除外來種植物；各分行也邀請客戶和眷屬，共同瞭解濕地生態保育、水雉保育、水資源保護等知識，將環境永續理念推廣至日常生活。

體育及藝術文創活動方面，華南銀行長期支持基層體育，包含培育體操選手、支持基層棒球、籃球、拔河、高爾夫球、輪椅衝浪體驗及障礙挑戰賽等，支持營造良好的運動環境，成為台灣體育選手在國際賽場上打拼的堅強後盾；在藝術文創方面，透過支持音樂會、原住民合唱團、音樂劇、歌劇團、燈會、畫展、光雕及國慶焰火等，將藝術融入社區，與民眾同樂共好，提升人文藝術素養。

華南銀行擁有多元貼心的全方位的金融服務，亦將永續理念內化至企業DNA，期望藉由企業之實際行動，一同喚醒社會大眾對各項ESG議題的關注，一起貢獻心力，讓世界變得更美好。

公益活動 華南銀行 體育

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