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國泰世華CUBE信用卡2025上半年權益公告 最高3.3%回饋無上限

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰世華銀行公布2025年1月1日起，CUBE信用卡權益的最新回饋通路。卡友不僅持續享六大權益消費最高3.3%小樹點（信用卡）回饋無上限，本次更特別擴大「玩數位」權益指定通路。在數位影音串流平台中，新增華納兄弟探索集團旗下的全新串流平台「Max」，給予卡友多元的娛樂選擇；並於開春第1季新增限定「辦公神器驚喜通路」，即刷CUBE信用卡購買如ChatGPT Plus、Microsoft系列產品、Dropbox、Surfshark、Whoscall等辦公室生產力工具，最高享3.3%小樹點（信用卡）回饋無上限，幫助卡友開工上班更省力。

此外，國泰世華聽見卡友期盼延長權益方案適用期間的心聲。自2025年起，除「慶生月」維持每季公告權益外，「玩數位、趣旅行、樂饗購、集精選、來支付」等五大權益方案的公告頻率，將由「每季」調整為「每半年」公告一次，並將不定期宣布驚喜回饋通路。

國泰世華銀行CUBE信用卡持續結合CUBE App，開創1+N權益模式的回饋型態，將回饋主導權交還給客戶，創造每一權益方案各等同一張卡片的經營模式。透過CUBE App彈性自主平台與即時且細緻化數據分析，掌握客戶消費態樣及需求趨勢，精準提供個人化服務，讓客戶只要一張CUBE信用卡，就可以因應各種主題、市場趨勢話題及短期事件，滿足不同客群用卡體驗，讓卡友開心購物同時又能聰明獲好康。

信用卡 國泰世華 消費

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