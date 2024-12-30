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公教個人專戶制退撫儲金 元旦起開辦自主投資

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
公教人員個人專戶制退撫儲金將於114年1月1日開辦自主投資。圖/基金管理局提供
公教人員個人專戶制退撫儲金將於114年1月1日開辦自主投資。圖/基金管理局提供

歷經一年半的籌備期，公務員退撫基金管理局今天宣布，公教人員個人專戶制退撫儲金將於2025年1月1日開辦自主投資，設計保守型、穩健型、積極型及人生周期型等4種不同風險收益的投資組合，讓公教人員自主投資選擇。

2023年7月1日起，初任公教人員個人專戶制退撫制度採行「確定提撥制」，並設立公教人員個人退休金專戶；公教人員退撫儲金的收支、管理及運用等業務，由銓敘部與教育部分別委任與委託公務人員退休撫卹基金管理局辦理。

基金管理局表示，自個人專戶退撫儲金新制度實施以來，籌備期間退撫儲金係由基金管理局統一運用，截至今年11月30日止，儲金運用規模累計達22.6億元，參加總人數為2.4萬人。基金管理局結合內外部專業經驗，逐一完成各項前置工作，並已建置完成公教人員專屬之自主投資平台，明年將邁入公教人員退休金制度新的里程碑。

2025年1月1日起，將依公教人員自主投資選擇的結果，配置於保守型、穩健型、積極型及人生周期型等4種投資組合，透過不同風險屬性的多元化投資組合，搭配長期投資複利效果，提高個人專戶累積退休金。

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