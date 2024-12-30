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「新新併」新進展！新壽今通過經理人及員工安置計畫

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽董事會通過經理人及員工安置計畫。記者杜建重／攝影
新光人壽董事會通過經理人及員工安置計畫。記者杜建重／攝影

新新併剩下最後一哩路，外界聚焦員工安置計畫，新光金控（2888）子公司新光人壽30日宣布取得重大進展。新光人壽董事會通過經理人及員工安置計畫，並已公告於新光人壽內網，安置計畫以全員留任為主軸，希望透過留任獎勵讓全體員工都能安心留下來，一起與公司攜手打拚成長。

新光人壽董事長魏寶生表示，相信過去這段時間，員工對於「金金併」的議題都很關心，因為員工是公司最重要的資產，對於合併後的員工安置計劃，絕對是在兼顧公司與員工的永續發展所提出來的。

新光人壽表示，本計畫已與公司的六個工會多次協商討論，過程平和順利，並經過董事會決議，對於同仁工作權的保障，留任獎勵都有明確的規範，除了已向同仁公告相關內容外，也鼓勵大家繼續留下來打拚，安心地拓展業務，與公司一同前行。但若同仁有自身職涯規劃，公司雖然不捨，也會給予祝福，提供優惠的計算方案，期待符合每個人的需求。

新光人壽指出，未來將持續為接軌IFRS17與ICS做好萬全準備，相信只要全體同仁持續努力，同心向前邁進，將可望因應各種國際局勢及經濟環境挑戰。

新光人壽 新光金控

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