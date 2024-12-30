玉山 Pi 拍錢包信用卡攜手 Ocard 平台 打造會員點數生態圈

玉山銀行致力創新支付體驗，攜手Ocard平台打造會員點數生態圈，玉山Pi拍錢包信用卡卡友於支付同時完成會員消費記錄、點數累積，並結合P幣回饋，可於各項支付情境下全額折抵，實現「P幣即是現金」，持續為消費者帶來更多價值與回饋。即日起至2025年2月28日玉山Pi拍錢包信用卡新卡友綁定Ocard Pay至精選通路消費，新戶首刷滿額最高享1,600 P幣，筆筆最高可享14%回饋，歡迎顧客體驗全新的支付方式。

為滿足卡友消費需求，玉山銀行與Ocard 平台合作特別聚焦在餐飲消費類別，提供卡友熱門餐廳專屬優惠，2025年2月28日前於Ocard Pay綁定玉山Pi拍錢包信用卡於精選餐飲商家支付消費，即享4% P幣回饋。此外，新戶申辦Pi拍錢包信用卡再享新戶禮700 P幣，活動期間申辦新卡友於Ocard精選餐飲商家消費額外加碼享10% P幣回饋。另提供卡友更便利的支付生活，支付時將同步完成會員消費記錄、點數累積，透過Ocard Rewards設定，更可以整合P幣、全家會員點數等點數使用，形成點數生態圈。

玉山長期聚焦會員經濟及點數生態圈經營，不僅玉山Pi拍錢包信用卡於現行的Pi拍錢包APP可使用的大型餐飲美食店家包含YAYOI 彌生軒、屋馬燒肉、欣葉台菜、金色三麥、大戶屋、鬍鬚張、85度C、怡客咖啡、新東陽、康青龍、繼光香香雞、漢堡王 BURGER KING等皆可享有4% P幣回饋。新申辦玉山Pi拍錢包信用卡綁定Ocard Pay可再加碼精選餐飲商家最高可享14%的優惠。歡慶Ocard Pay上線，活動將陸續增加更多大型連鎖餐飲集團，讓民眾不僅享用美食，綁定玉山Pi 拍錢包信用卡支付，更能享有相關消費回饋。

玉山Pi拍錢包信用卡，結合多元化的消費通路支付應用與貼心服務成為消費者的首選，無論是線上購物、生活消費，還是停車費、水電代扣繳等服務，Pi拍錢包信用卡都能提供全面的支付服務並於超過38萬個通路消費。此外，玉山銀行更為首家支援即時綁卡的發卡銀行，讓顧客享受更快速、便利的支付體驗。未來玉山將持續拓展消費場景，滿足顧客多元需求。