群益金鼎證券攜手VIP客戶 倡議永續自然生態保護

群益金鼎證券於2024年12月27日在宜蘭頭城蜻蜓石有機生態農場舉辦「自然生態保護倡議行動」，由群益金鼎證券誠信永續辦公室成員執行副總裁王雅芳與資深副總裁謝秀英邀請VIP客戶約30人共同參與。透過實地探索及永續工作坊的互動學習，鼓勵客戶重視並實踐自然生態保護的作為，同時亦展現群益金鼎對聯合國永續發展目標SDG12 責任消費與生產、SDG13氣候行動、SDG15保護陸域生態系、SDG17 永續發展夥伴關係的響應。「自然生態保護倡議行動」不僅強調環境保護的重要性，更希望藉此讓企業與客戶一同思考如何在日常營運中導入永續理念，為未來的綠色金融與投資模式奠定基礎。

活動當天在台灣大學昆蟲系退休教授石正人的帶領下，深入了解蜻蜓石農場如何透過「黑水虻生態循環系統」，將有機廢棄物轉化為資源，實現零廢棄、低碳的農場經營模式。石教授以其多年研究經驗，詳細介紹黑水虻如何分解有機物質、降低碳排放，並將其轉化為有機肥料及飼料，實現環境與經濟雙贏的生態系統。這一做法積極回應SDG 12（負責任消費與生產），推動資源的有效利用和減少廢棄物，並對減少碳足跡的努力做出貢獻，符合SDG 13（氣候行動）以及SDG 15對陸域生態及生物多樣性的保護。

活動也安排以農場自產蔬果及在地食材製作的綠色低碳午餐，讓客戶品味「從產地到餐桌」的自然美味，進一步體驗友善農業與地方創生的精神。午餐不僅展現農場對自然資源的珍惜，也反映農場主人在推動永續飲食文化方面的努力，符合SDG 12的責任消費與生產，並強調對地方社區發展的支持。

透過座談交流，貴賓們與石教授探討如何將環境保護、綠色金融及永續策略融入企業經營，進一步強化企業在永續發展領域的競爭力，並討論如何建立夥伴關係以推動SDG 17（全球夥伴關係）。在這樣的合作框架下，群益金鼎證券期待與客戶一同打造更可持續的未來，並通過企業間的合作與夥伴關係，發揮金融業在推動永續發展中的關鍵作用。

群益金鼎證券執行副總裁王雅芳表示，透過這次活動，群益的VIP客戶對於生態農場的永續經營模式有更深入的了解，也更加認識生態保護對永續發展的重要性，同時群益金鼎證券期望藉鼓勵客戶響應SDGs，推動自然生態保育的計畫，深化客戶與客戶之間的合作，共同推動符合ESG（環境、社會及治理）原則的投資模式，為企業與社會創造更多長期價值。未來，群益將持續舉辦永續倡議活動，攜手客戶推動環境保護與永續經營，發揮金融業在永續發展中的關鍵作用，與社會各界共同邁向更綠色、更永續的未來。