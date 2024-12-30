永豐金證券三大策略助攻亮眼 量化交易金額大增兩成

台股量化交易持續增溫，龍頭券商永豐金證券以「生態圈整合」、「服務升級」、「創新技術」三大策略，加速深化應用，展現亮眼成果，累計2024年1至11月，量化交易成交金額較去年同期大幅成長兩成；並歷時三年在量化創新技術開發「全智動金融商品配置管理平台」，獲國際機構獎項肯定。

永豐金證券今年1-11月，量化交易成交金額4,382億元，較去年同期成長24%，連年雙位數成長。為了讓更多投資人學習量化專業，永豐金證券經營自媒體推出「學BAR!量化交易」、「股市情報站」兩大財經節目，每週從金融時事議題出發探討量化交易專業應用，目前累積觀看次數突破80萬次。另外，針對進階投資人製作「量化交易PRO簡單36堂課」，8小時線上學會撰寫自己的程式交易策略。

永豐金證券指出，量化交易生態圈的形成與壯大，是發展量化交易的重要策略，連續六年籌辦量化交易論壇「41AI日」，吸引量化投資人走出電腦進入實體交流，並自去年起舉辦程式自動交易競賽，今年更全台巡演「量化交易揭密」講座，吸引近千位投資人報名參與。11月正式啟用全台首創量化交易體驗館「豐萃基地」，以「虛實整合」為量化交易投資人提供共同學習的實體場域。

API與XQ是量化交易的重要工具之一，永豐金證券透過API介接功能，與嘉實資訊無縫對接，12月19日開放XQ APP iOS下單功能，投資者可以透過熟悉的工具快速連接永豐金證券的系統進行交易，大幅提升操作便利性。

在量化技術的突破上，歷時三年開發「全智動金融商品配置管理平台」，以「選因子」、「挑策略」、「配商品」及「控風險」四大核心技術，榮獲國際商業雜誌《International Business Magazine》頒發「最佳資產管理技術」獎，以及全球銀行及金融評論《Global Banking and Finance Review》評選為「臺灣最佳AI投資平台」。

永豐金證券表示，持續優化技術、拓展教育資源與完善客戶服務，為投資人提供更高效、更安全的交易環境，並為台股量化交易生態系統注入更多動能，將持續引領市場變革，與投資人一起邁向更智慧、更穩健的投資新紀元。