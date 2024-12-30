凱基證券落實ESG獲肯定 奪下TCSA企業永續獎兩項大獎

凱基證券積極響應永續發展，重視與利害關係人的溝通，依循全球報告倡議組織(GRI)、永續會計準則委員會(SASB)、氣候相關財務揭露(TCFD)及重大主題準則，今(2024)年經董事會核議通過後發布2023年永續報告書及氣候相關財務揭露報告書，揭露環境保護、社會關懷及公司治理(ESG)各面向的推動進展與成果，奪下台灣永續能源研究基金會TCSA台灣企業永續獎「永續報告-金融及保險業-第1類銀級」與「綜合績效-台灣永續企業績優獎」兩項大獎，展現凱基證券永續理念融入營運的努力成果。

公司治理方面，凱基證券於2023年設立永續委員會及誠信經營委員會，強化風險管理委員會對氣候相關風險的監督功能，董事會積極參與，從上而下推動永續政策，建立企業永續價值文化，並簽署加入碳核算金融聯盟，導入國際投融資碳排管理標準，推進減碳強度；近年更擔任多檔永續發展相關債券的主辦承銷商，承銷金額及件數逐年上升，並連續兩年舉辦ESG永續經營投資論壇，探討最新ESG趨勢與策略。

此外，凱基證券積極推動環境永續，導入ISO 14001環境管理標準，設定符合SBTi要求的減碳目標，計畫在2030年較基準年減少42%的碳排放量，以總部大樓作為示範據點，落實低碳營運，並榮獲「2024年臺北市零碳標竿獎」的「工商產業甲組-典範獎」。在社會關懷方面，凱基證券視人才為企業重要資產，致力於員工的全面發展，提供多元化的教育訓練資源，培育永續發展金融人才，連續四年榮獲「幸福企業大獎」，更鼓勵員工積極參與ESG活動及投入志工服務，同時與社會企業及公益團體建立深厚合作關係，共同推動社會共好。

凱基證券將持續響應聯合國永續發展目標（SDGs），推動綠色金融及淨零排放，落實凱基金控集團ESG核心策略，創造正向且深遠的社會影響力，為客戶、股東、環境和社會提供更永續與包容的金融商品及服務。