國銀示警：房價若跌逾2成 銀行逾放壓力將出籠

針對房市的價量變化，多家銀行業者指出，目前已經看到交易量下滑，但價格明顯下修估計要等到明年下半年。國銀主掌房貸業務的高層示警，若房價下跌逾兩成，加上銀行寬限期滿，屆時繳不出本金的貸款戶賣房也不夠清償房貸，銀行逾放壓力恐將出籠。

至於為何要再等半年房價才會明顯下滑，銀行業者分析，目前賣方惜售，因此需要至少半年的時間沉澱，亦即明年下半年房價下行將更顯著。

銀行業者指出，新青安房貸二○二三年八月上路，而很多預售屋在二○二三年開始銷售，完工時間預期會落在二○二六年，屆時買方將面臨繳房貸壓力，由於銀行不是不承作第二戶房貸，就是大幅拉高房貸利率，因此當預售屋完工時，投資客可能因申請不到房貸而在市場上倒貨，如果供給量過大，將會有一波降價潮。

金管會上周發布最新統計，已出現房貸逾放比上升的情況。銀行業者說，新青安的貸款成數約八成，如果房價下跌的超過兩成，繳不出房貸的投資客賣屋也不夠清償銀行借款，此時就會產生逾放，由銀行拍賣收回欠款。

近十年來逾放很低，許多金控旗下的資產管理公司幾乎都沒有生意可做，國銀主管指出，若房價下降超過兩、三成，借款戶又無力還本，恐怕又會有很多新的案源等著處理。

主掌房貸業務的銀行主管表示，通常寬限期愈久的貸款戶，會被認為還款能力愈低。例如新青安最長寬限期是五年，平均值約三年，會用到五年的多半是還款能力不佳，或本身就是投資客，想在五年內脫手，因此爭取最長的寬限期，預估房市倒貨潮最高峰會在二○二八年，也就是新青安從二○二三年開始承作起算五年。

對於目前的市況，國銀主管說，中部都會區的平均房貸金額為一千五百萬元，雙北市則在一千八百萬至兩千萬元，以現在一坪五十萬元計算，要住到室內坪數廿坪，公設比落在三、四成的水準來看，權狀必須是四十五坪，實際總價落在二二○○萬元居多。

若以八成的貸款計算，貸款金額約為一千八百萬元，月薪五萬元的上班族進入還本期時，將面臨考驗；若央行再升息，幅度只要超過兩碼（○點五個百分點），每月利息負擔增加七千五百元，年輕人恐怕連利息都不見得繳得起。