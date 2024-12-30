安養信託升級邁向整合型 滿足多元需求

為因應超高齡社會帶來的挑戰，並協助信託業者發展整合型全方位安養信託，信託公會出手，再度推動安養信託契約升級。信託公會升級安養信託契約參考範本，加入連續受益人的安排，並結合不同功能的信託業務，如安養信託與保險金信託、不動產信託及財富傳承信託的整合。

信託公會理事長邱月琴指出，早期安養信託契約以金錢信託為主，但隨著社會型態改變，民眾需求愈來愈多元化。邱月琴指出，近年來隨著民眾需求的多元化，信託財產種類不僅局限於金錢，更涵蓋保險金、有價證券及不動產等多種資產。

安養信託契約參考範本修訂重點

她進一步表示，未來新契約設計不僅簡化程序，更可依民眾需求將多元資產及多重功能整合於單一信託契約中，降低業者管理成本，便利民眾使用，新推出的高齡者安養信託參考範本，藉由模組化設計，整合多種類型資產及功能，滿足民眾多元需求，以利業者推廣全方位安養信託。

信託公會秘書長呂蕙容進一步說明，此次修正安養信託契約參考範本，配合財政部新頒政策，同意信託財產可在遺產稅喪葬費扣除額額度內支付喪葬費用，不用等繳清遺產稅才能動用，並簡化繳納遺產稅的程序，納稅義務人可以檢具信託業者同意書，洽稽徵機關申請以信託財產繳納受益人遺產稅，無須另行提供納稅保證。

根據統計，截至今年第3季，辦理安養信託之受益人將近18萬人，交付信託之財產規模達1,288億元。

銀行業者表示，從日本超高齡社會借鏡，日本金融業針對判斷力下降的長者，研發適合高齡投資人的低風險且結構簡單的商品，以及培訓員工提供友善服務、與客戶的監護人合作並推廣「監護制度支援信託」，或與其他服務業者，如家事服務、關懷訪視服務共同合作。

此外，日前70歲演員譚艾珍遭詐騙近百萬，更有詐騙集團利用作家瓊瑤死訊，投放詐騙廣告。呂蕙容表示，降低詐騙的其一方法是靠「信託」，建議發展「整合型全方位安養信託」，保護高齡者的經濟安全。

呂蕙容說，為兼具信託資產收益及風險，長者可透過資產配置提升收益，且經由發展整合性的安養信託商品，將不同信託財產或不同信託目的整合到同一個信託契約，讓民眾可在單一信託中實現多元化效能，提供「整合型全方位安養信託」。