安養信託跨業結盟 服務功能提升

面對高齡者退休後收入減少，如何做好理財規畫的問題愈顯重要，銀行業者指出，安養信託除可透過跨業結盟增加各種服務功能，以滿足高齡者的各種需要，除了可結合銀行自身的智能理財服務，以協助民眾管理信託資產兼顧收益與風險外，也有業者利用與財富管理顧問、投顧業者、保經業者及社福團體等多方合作模式。

銀行業者表示，信託與金融業結合的創新結盟商業模式，可結合財務顧問搭配機器人理財和信託，像是遠東銀行為瞄準退休安養商機，與公勝財顧及阿爾發投顧跨界合作推出安養信託平台服務，以擴大安養信託的服務範疇，目前已承做15件，信託金額近千萬元。

此外，華南銀行透過與社福團體、阿爾發證券投資顧問公司三方合作模式，將安養信託結合機器人理財投資，利用機器人理財購買基金及ETF等特定金錢信託商品，並由社福團體擔任信託監察人。自2023年8月起，結合機器人理財與安養信託辦理模式已承做五件，信託金額近千萬元。