春節刷卡買機票 優惠放送

元旦跨年及農曆春節九天連假，不少民眾安排出國旅遊行程，除了哩程卡、飛行卡、航空卡等有許多優惠之外，對於一般信用卡的民眾，各大銀行也紛紛祭出刷卡買機票的優惠，如永豐銀行大戶卡國外最高8%回饋，台新銀行FlyGo卡就針對七大航空提供最高5%優惠。

永豐銀行大戶卡推出國內7%、國外8%的現金回饋，且針對所有國內外航空公司，旅行社、免稅店、飯店等消費，提供加碼5%回饋，但需為2025年永豐數位帳戶的大戶等級，即與永豐銀行往來資金（含存款、基金等）達到每月10萬元，即可享有優惠。

台新FlyGo卡2025年仍主打出遊優惠，除了海外消費享3%無上限回饋，針對七大航空，包含華航、長榮、星宇、虎航、國泰、華信、立榮，及Klook、東南旅遊購票提供5%台新Point(信用卡)回饋，每期帳單回饋上限2,000點，換句話說，每月帳單消費可回饋上限約為4萬元。

富邦COSTCO聯名卡於華航、長榮、華信、立榮、星宇、國泰航空及六大旅行社等，單月刷卡消費並登錄，最高回饋5%好多金，每月每戶加碼回饋上限1,000元好多金。

國泰世華CUBE卡即日起至2025年6月30日，提供刷CUBE卡並登入CUBE App切換「趣旅行」權益方案，若於20家指定航空像是中華航空、長榮航空、星宇航空等購買機票，以及國內12大旅行社消費，則享3%回饋（小樹點）無上限，適合買高額機票或幫忙一家大小購買出遊機票。

玉山銀行也在今年推出全新自選權益的信用卡「玉山Unicard」，提供在指定通路3%的現金回饋，包含華航、長榮航、日本航空、台灣虎航、樂桃航空、酷航等，另外，卡友於Agoda、booking、KKday等消費，同享優惠。

跨年、過年的購物商機也不容忽視。北富銀推出豐富的新春刷卡活動，針對餐飲、大賣場、電商、百貨等多元場景提供5%至10%高回饋。COSTCO卡友至賣場消費刷聯名卡可享2%好多金回饋無上限，指定海外網購亦享滿額最高5%回饋。

國泰世華銀主打指定量販超市，包含家樂福、全聯、LOPIA為小家庭準備應景年貨的好去處，CUBE信用卡「集精選」權益筆筆消費享2%小樹點回饋無上限。