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壽險11月拋債467億

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會統計，2024年11月壽險業大舉拋債467億元，是今年最大減債手筆，市場分析兩大原因，一、川普2.0將推高殖利率，壽險業先減降部位做觀望，拋債買股，再重啟2025年布局，二、因應年底發放保戶滿期金等現金流壓力，拋債補現金部位。

金管會數據顯示，11月底壽險業國內現金水位驟降到4,431億元，月減892億元，月減額是近兩年半最大。若加上國外現金，整體國內外現金部位8,853億元，月減634億元，是近七個月最多。

一家金控主管說，市場預期川普政策，讓通膨不易降溫，債券殖利率恐緩步推高，使壽險延後買債部位。加上壽險業最愛的長天期美國穆迪A級公司債殖利率，11月也回跌10個基本點（1個基本點是0.01個百分點）到5.34%，殖利率回跌、價格走高，壽險業也逢高減碼。

據金管會統計，2024年11月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆5,154億元，月增1.25%。素有「買債王」之稱的銀行業11月續買債1,370億元。

一家銀行主管說，11月美元對台幣升值1.3%，應是受到匯率因素而「虛增」了銀行補債量。累計前11月銀行業砸7,215億元買債仍居金融業之首。

主管 川普

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