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國泰金跨年 光雕點亮101

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控點亮台北101，以溫暖光雕祝福民眾迎接2025，展望「Better Together 共創更好」的新年，圖為光雕模擬示意圖。 國泰金控／提供
國泰金控點亮台北101，以溫暖光雕祝福民眾迎接2025，展望「Better Together 共創更好」的新年，圖為光雕模擬示意圖。 國泰金控／提供

2025小龍年即將到來，在充滿期待的跨年時刻，國泰金控（2882）誠摯邀請民眾一同前往台北101倒數跨年。

本次國泰金控特別準備光雕祝福獻給台灣民眾，將於本周二（31日）晚間11點起，透過台北101大樓以溫暖的光影傳遞對全台民眾的祝願，陪伴大家迎接嶄新的開始，展望「Better Together 共創更好」的新年。

國泰金控表示，對台灣民眾來說，2024年是充滿挑戰的一年，但也是收穫滿滿、滿懷感恩的一年。在各種場合中，台灣人民再次展現無比的韌性與實力，更於國際舞台上綻放光芒，創造令人驕傲的成就，讓世界為之驚豔。懷著謙卑感謝與敬意，國泰金控也看到未來推動台灣前進的契機，無論是企業推動永續淨零、產業追求科技創新，或是讓每一個台灣人活得更健康更有自信，持續創造世代對話等，都需要有一顆共好的心，期許以「作伙擱卡好」的信念，與台灣一起攜手向前。

本次光雕祝福以「Better Together 共創更好」為主軸，涵蓋「共創永續未來、共創數位生活、共創健康家園」三大主題，展現國泰對未來的承諾與期許。光影畫面流露著綠意盎然的生機與充滿活力的動感，帶著大家一起探索生氣蓬勃的動物世界、動態科技場景，以及多元人物生活畫面，讓整場演出充滿驚喜與溫暖，也成為民眾拍照打卡的最佳舞台。在跨年倒數的時刻，國泰金控將與民眾攜手迎向嶄新的2025年，傳遞對全台灣最深切的祝福，祈願新的一年，每個人都能關懷自己、擁抱身旁的親友，凝聚彼此的力量，共創幸福健康的未來。

為了延續這份溫暖與美好，國泰金控特別策劃社群活動，只要於跨年夜拍下光雕畫面，並上傳至Facebook粉專「國泰永續識務所」，分享照片與留言，即有機會抽中7-11禮券。在這場光與影交織的盛宴中，國泰金控邀請全台民眾作夥迎接嶄新的2025年，並祝福每一個家庭新年快樂。

台灣人 永續 跨年

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