權民搶百萬開賽三個月 成交量彈增近四成

經濟日報第15屆「權民搶百萬」活動，率先於今年10月登場的「權證實體交易競賽」，截至目前為止，累計報名人數已達6,454人、成功報名人數6,201人，總成交金額達325.1億餘元，遠超過上屆同期234.1億元，年增38.8%。

經濟日報主辦的「權民搶百萬」已成為台灣權證市場中最受矚目活動。

今年10月「權證實體交易競賽」開辦後，逢台股多頭走勢衝上波段高峰，後續行情又因國際變數干擾，使得競賽極具挑戰性，吸引眾多好手報名參賽。

第15屆「權民搶百萬」最新統計 圖／經濟日報提供

根據主辦方統計，截至本月25日止，本屆報名參賽的投資人共計6,454人，成功報名人數6,201人，較上屆同期6,120人成長1.3%，預期增幅將持續攀高。

從成交金額觀察，九家合作券商今年10月總成交金額為101.2億餘元、11月增加至117.3億餘元，統計12月至25日為止，維持在相對高檔的106.6億元。

總計近三個月來，總成交金額為325.1億餘元，遠超過上屆同期的234.1億元，年成長幅度達38.8%，凸顯此經濟日報的權證競賽活動，愈來愈受市場關注。

法人表示，台股於10月18日攀上波段高峰23,713點之後，即呈現上下達1,600餘點的大區間箱型走勢，正是適合權證商品操作的有利環境。

本屆賽事至2025年3月底止，還有大約三個月時間，各項誘人獎項、高額獎金，如台北東京來回機票、雲品日月潭溫泉酒店住宿券，以及3萬至10萬元的交易績效獎金等，歡迎有興趣的投資人報名參賽。