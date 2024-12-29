獨／央行不動產總量管制多家國銀被要求重交報告 三大方向出列

據了解，中央銀行要求全體國銀提出不動產放款的總量管制報告，月前已經開始一家一家進行報告的檢討，知情人士透露，已有不少銀行的報告被央行「退貨」要求重新調整，並提出三大修正方向。

央行所要求國銀修正報告的三大方向，依照每家銀行不同的狀況，適用不同的方向，包括：1. 倘若市占率已到某種水準，央行將直接要求其不動產放款總金額不能再增加；2. 目前全體銀行的不動產放款占總放款的比率平均水準約在36%，倘若高於此的銀行，就會被要求比率要降至該水準之下；3. 即使比率未到36%，但土建融的業務量遠甚於房貸，也會被央行要求不能再承作新的土建融。

換言之，即使銀行為了銀行法第72條之2而去吸收更多的存款，來爭取作不動產放款的空間，也不見得能過得了央行上述的關卡。一位高層形容，央行已經把牌「亮」得很明顯，就是要進行大規模的「減量」；其中對於土建融案，在這種壓力之下，行庫高層指出，對於已期滿18個月還沒動工的土融案，「銀行將更積極的要求客戶提前清償更多借款額度！」屆時建商的壓力恐怕更大。

不具名的金融圈人士指出，許多銀行報告被央行退件後，已經重新交出檢討報告，因此在央行的要求之下，估計明年底之前所有銀行的不動產放款比重都會降到36%以下；由於這份報告是逐年檢討，倘若明年的平均值比36%更低，則接下來在2026年底銀行必須繼續的把不動產放款占全體放款的比重，再更進一步的下降。

一家金融業者也透露，雖然銀行法72條之2的計算範圍，是把都更跟危老重建排除在計算範圍之列，但是央行這次的不動產放款總量管制則是一併的把都更跟危老重建一起納入計算，所以接下來都更跟危老重建的承作業務量可能會被排擠，首當其衝的就是自主更新都更。

另外一個就是土建融業務，銀行業者私下坦言，先前沒有往來過的建商，現在要來上門申請新的土建融貸款，幾乎是不可能；除此之外在銀行業者對土建融業務「以價制量」之下，現在的土融和建融業務的利率已經不止3.5%，甚至已經有銀行喊到4%以上。