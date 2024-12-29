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憂現金流還是布局市場？ 壽險業11月拋債467億元創紀錄

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會統計，2024年11月壽險業大舉拋債467億元是今年最大減債手筆，市場分析兩大原因，一、川普2.0將推高殖利率，壽險業先減降部位做觀望，拋債買股，再重啟2025年布局，二、因應年底發放保戶滿期金等現金流壓力，拋債補現金部位。

據金管會數據顯示，11月底壽險業國內現金水位驟降到4,431億元，月減892億元，月減額是近兩年半來最大。加上國外現金，整體國內外現金部位8,853億元，仍月減634億元，是近七個月最多。

一家金控主管說，市場預期川普政策，讓通膨不易降溫，債券殖利率恐緩步推高，使壽險暫時延後買債部位。

加上壽險業最愛的長天期美國穆迪A級公司債殖利率，11月也回跌10個基本點（1個基本點是0.01個百分點）到5.34%，殖利率回跌、價格走高，壽險業也趁逢高減碼。

據金管會統計，2024年11月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆5,154億元，月增1.25%。素有「買債王」之稱的銀行業11月續買債1,370億元，連二加碼。

一家銀行主管說，11月美元對台幣升值1.3%，應是受到匯率因素而「虛增」了銀行補債量。累計前11月銀行業砸7,215億元買債仍居金融業之首。

券商11月買債量197億元是近半年最大，因海外債大增118億元所致，累計前11月券商買債964億元。

11月壽險業拋債467億元，是今年最大拋債手筆，其中在計入11月美元升值及美國投資等級公司債價格走升1.43%兩大因素後，壽險業大舉減碼海外債754億元，國內債則加碼287億元。累計前11月買債規模縮減到528億元。

也因銀行和券商買債量抵銷了壽險業拋債，使11月金融三業買債1,100億元，累計前11月砸8,707億元搶債，規模是2023年一整年的83%。

壽險業 高殖利率

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