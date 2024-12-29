11月壽險業砸795億元買股 川普2.0來襲押注牛市行情？

11月美國確定川普完全執政，市場押注2025年將走牛市，讓壽險業趁台股走跌，逢低布局。據金管會統計，11月壽險業大砸795億元買股，是四年半來最大加碼手筆，一舉抵銷銀行與證券業減碼量，11月金融三業加碼657億元，終結連八賣。

也因壽險業意外在11月大買股，使累計前11月金融三業減碼量降到4,278億元，若12月壽險業未大賣，2024年全年金融三業砍股手筆可望落在4,000億元左右。

為何11月在銀行、證券業齊砍股聲浪中，壽險業一馬當先、砸重金買股？一家金控業者分析兩大原因，一、美國大選落幕，共和黨取得參眾兩院，川普完全執政下，降低不確定性，市場看好2025年股市走多頭，二、11月台股一度跌破半年線，讓壽險業逢低搶便宜，布局2025年等上漲賺資本利得。

銀行業的台股部位，則因多放在OCI（綜合損益）處分無助獲利，反到年底持有高部位會增加資本計提，吃掉資本適足率，減降部位有助維持適足率，估第四季銀行業仍較偏向站賣方。

11月台股跌2.44%，使銀行業台股投資，扣除成本後，11月底帳上未實現利益略降到3,979億元；12月台股大反彈，金融三業同享資本利多，有助壽險業實現資本利得空間。

金管會公布2024年11月底金融三業國內外股票投資餘額3兆4,664億元（市價列帳）月增1.33%，遠高同期台股2.44%跌幅，顯示整體金融業站買方。

11月銀行業減碼94億元，連5個月共賣股1,283億元，全數回吐上半年加碼部位，累計前11月減碼量擴大到98億元。

11月券商終結連二買，減碼44.3億元，累計前11月買股560億元，仍是金融業中唯一挺台股者。

11月壽險業驚見大買台股。11月底壽險業持台股市值增加到1兆8,832億元，月增1.86%遠高於台股同期跌2.44%，推算壽險業11月大加碼795億元，是2020年4月、四年半來最大買股手筆，惟累計前11月減碼4740億元仍是史上同期最大。

也因壽險業大買台股，使11月金融三業終結連八賣，加碼台股657億元，累計前11月減碼台股部位縮減到4,278億元，仍是去年一整年減碼526億元的8倍，壽險業仍是補刀主力。

再以國外股市來看，壽險業11月底持國外股票市值5,401億元，月增8%也遠高於美國S&P指數同期漲5.7%，估算壽險業加碼美股114.5億元，合計壽險業國內外股票11月加碼910億元，前11月減碼國內外股票量縮減到5,286億元，顯示壽險業今年獲利仍以股票資本利得為主。