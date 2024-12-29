櫃買申請掛牌數 超標

櫃買中心董事長簡立忠表示，今年是櫃買中心Taipei Exchange豐收的一年，截至27日止，申請上櫃公司達38家、申請登錄興櫃公司達89家、創櫃板登錄與申請輔導公司共達54家，皆超過預定目標。

櫃買中心為增進新上櫃公司與中介機構及櫃買中心互動交流，並鼓勵中介機構持續輔導及推薦優質企業上櫃及興櫃，近日舉辦「中介機構輔導中小微企業頒獎典禮暨新上櫃家族聯誼會」，頒獎表揚輔導績效優良的證券商及會計師，肯定中介機構對推動優質企業進入櫃買市場及對扶植中小微企業成長的貢獻。

簡立忠表示，今年申請上櫃公司、申請登錄興櫃公司、創櫃板登錄與申請輔導公司，皆能超過預定目標，感謝主管機關、上櫃家族公司、中介機構的夥伴一路相挺與支持。

另在股票市場方面，今年櫃買市場有價證券日均值已突破千億元，代表上櫃公司基本面表現穩健，持續受到投資人青睞；在債券市場方面，債券發行總規模逾17兆元，日均交易額1,319億元，其中永續發展債券發行金額已連續四年破千億元，今年度累計發行金額已超過1,492億元，創下歷年新高紀錄，另外債券ETF發行量位居亞洲第一，資產規模突破3兆元。未來櫃買中心將以更彈性靈活的思維，持續優化股債雙市，參與「資本市場服務團」，助力台灣成為「亞洲資產管理中心」，為台灣資本市場永續發展努力。

金管會主委彭金隆表示，近期台灣在各領域的表現備受矚目，在資本市場方面，在櫃買中心與中介機構的共同努力下，過去一年台灣資本市場表現相當亮眼。展望未來，期許建立安全與發展並進的金融市場，並持續戮力推動開放透明及永續發展，一起為打造台灣成為亞洲資產管理中心為目標。這些目標均有賴櫃買中心與中介機構、企業主等攜手合作，持續為證券市場貢獻力量，壯大台灣資本市場。

櫃買中心表示，為持續提升服務與擴大櫃買市場規模，除積極推動更多優質企業掛牌外，亦引導上櫃公司提升企業價值，以吸引更多資金投入並強化企業創造長期價值的能力；2025年也將推出創櫃板2.0，以扶植更多優質的新創及中小微企業進入創櫃板。