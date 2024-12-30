專家教你保／生活習慣不良 更需要醫療險

生活習慣與疾病息息相關，舉凡癌症、心血管疾病、糖尿病等，皆與不良生活習慣有關。南山人壽近期發表第一份《2024國人生活習慣趨勢大調查》，分析台灣民眾生活習慣與健康儲備情形，調查發現僅10%民眾無不良生活習慣，又以年輕人的不良生活習慣最多，正持續透支健康帳戶。

透過本次調查，發現國人普遍有許多不良生活習慣，不只不愛運動，工時長又晚睡。調查顯示47%民眾每周運動時數低於1小時，遠低於世界衛生組織建議的2.5小時；並且有13%國人每日工作超過10小時，更有許多人習慣晚睡且睡得少，17%的國人每日平均睡眠時數低於5小時。

健康信心不足，更擔心未來疾病找上門，受訪者預估未來每人所需的醫療金高達328萬元，但民眾實際上只準備了218萬元，存在約110萬元的缺口；面對高額的醫療費用，有26%國人即使生重病也不敢休息，選擇邊治療邊工作。

醫療保障規劃類型與用途 圖／經濟日報提供

然而，即使民眾擔心疾病發生，醫療保險規劃也不足，本次調查發現14%國人完全沒有規劃醫療保險；若考慮投保，80%國人會優先選擇實支實付，其次依序為重大疾病與特定傷病、住院日額與手術醫療、癌症醫療險、長照險，但完整的保障只靠實支實付是不足夠的。

提醒民眾，應提早為自己的醫療保障規劃，「住院日額」、「手術醫療」、「重大疾病」、「癌症醫療」、「長期照顧」等都是需要考量的項目，但是若要一次買齊，經濟負擔可能較重，建議民眾可善加利用不同類型商品打底基本保障，例如預算有限可優先透過「定期險」提高投保額度，確保人生關鍵時期有足夠的保障。

若想針對生活習慣不良容易造成的心血管疾病加強保障，也可以選擇相對應的商品，南山人壽近期即針對心血管疾病設計專屬保單，並攜手大健康產業合作夥伴，提供保戶「健康促進」及「醫療照護」等健康加值服務。持續透過多元的保險商品組合，滿足民眾對於心血管疾病、癌症、糖尿病等生活習慣病的保障需求，民眾可依據生活模式、健康狀況規劃醫療保障，同時建立良好生活習慣、愈活愈健康，面對超高齡的未來，能夠有備而來。（本文由南山人壽商品部副總游乃穎提供，記者陳美君採訪整理）