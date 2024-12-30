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保險小百科／赴歐26國旅遊 可買申根保險

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

初次前往歐洲國家的旅人們可能不知道，除了常見的旅平險、旅遊不便險外，前往歐洲特定國家還有個特殊的保險規格──「申根保險」，申根保險是指旅客在申根區旅行時所需的旅遊醫療保險。申根國家，是指加入「申根公約」的26個歐洲國家。26個國家包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、義大利、希臘、盧森堡、荷蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、匈牙利、捷克、斯洛伐克、斯洛維尼亞、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、馬爾他、瑞士和列支敦斯登。

申根國家，又稱作「申根公約」或「申根公約國」，成員國通稱為「申根區」。

這是一項歐洲國家之間的條約協定，表示有簽立此份公約的歐洲國家，彼此之間取消領土邊境的檢查點，並協調對申根區之外的邊境加以控管；自2011年1月11日起，免簽證方案生效，持台灣護照者可免簽證入境申根成員國家，在180天內最多可停留90天。

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