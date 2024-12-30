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電動車專屬保單 注意排除承保範圍

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
電動車專屬保險參考條款只限於純電動車，產險業者針對排除之承保範圍提供附加條款供車主加保。（美聯社）
電動車專屬保險參考條款只限於純電動車，產險業者針對排除之承保範圍提供附加條款供車主加保。（美聯社）

節能減碳趨勢下推升電動車市占率，根據交通部統計，截至今年7月底止，全台電動車已突破8萬輛，然而電動車雖可減少排碳量，但潛在的電池自燃所引發的風險也不容小覷。

金管會核定之電動車專屬保險參考條款，只限於使用電池供應電力之純電動車，不包括油電混合等具有內燃機或燃料電池之車種，同時也排除「非因外來意外事故所致之電池自燃或爆炸」、「充電期間因充電導致之毀損滅失」、及「充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財務受有損害」等承保範圍。

富邦產表示，針對排除之承保範圍提供附加條款供車主加保，車主除投保電動車車體險及責任險，建議再加保附加條款，可確保被保險汽車於充電期間對自身車體以及第三人責任風險之保障。若考量電池自燃的風險，可再額外加保車體損失險電池自燃附加條款以獲得充分保障。

兆豐保險指出，電動車保單為電動車專屬保險，因此不適用於燃油車、油電混合車，民眾想知道自家車輛是否可投保電動車專屬保單，可從車牌號碼及排氣量著手檢視，只要車牌號碼為E、RE、WE，排氣量單位為HP（馬力）即適用電動車專屬保單。

兆豐保險提醒，電動車所使用的鋰電池，如因電池熱失控會造成更多化學反應及可燃物質，火勢較一般油車難撲滅，因此除了養成良好的充電習慣、定期回廠檢查保養，當車輛電池出現「發熱、膨脹、冒煙」等異常狀況需立即停用，才能安全用車。

保險 電動車

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