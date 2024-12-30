退休金算盤／最低工資調升 牽動勞保保費

經濟日報／ 記者 江睿智
最低工資自2025年1月1日起調升為28,590元，勞動部配合修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並自是日起施行。聯合報系資料照
最低工資自2025年1月1日起調升為28,590元，勞動部配合修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並自是日起施行。聯合報系資料照

最低工資自2025年1月1日起調升為28,590元，勞動部配合修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並自是日起施行。為簡政便民，勞保局將主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，投保單位不須另行申報。這波逕調，明年起有逾304萬勞工勞保保費將略有增加，勞工須多留意。

勞保局組長吳依婷表示，這波主動辦理勞保投保薪資及勞退提繳工資逕調作業，預估勞保逕調約304萬人、就保116萬人、災保421萬人（包括家事移工），以及勞退124萬人。

勞保局表示，「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資由原27,470元修改為28,590元，刪除原第2級27,600元，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。

最低工資調升勞保勞退調整情況 圖／經濟日報提供
最低工資調升勞保勞退調整情況 圖／經濟日報提供

此外，「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第2項有關職業訓練機構受訓者之月投保薪資增設27,600元等級。至勞工退休金月提繳分級表，則增訂28,590元等級、刪除27,470元等級，其餘維持不變。

勞保局表示，為減輕投保（提繳）單位作業負擔及保障勞工權益，勞保局將主動針對勞（就）保投保薪資（勞退提繳工資）為27,470元、27,600元全時工作之被保險人（勞工）辦理逕調作業，自2025年1月1日起調整為28,590元；如勞（就）保投保薪資（勞退提繳工資）為27,470元之部分工時身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓之被保險人，將自2025年1月1日起逕行調整勞（就）保月投保薪資（勞退提繳工資）為27,600元。

至於災保投保薪資部分，因「勞工職業災害保險投保薪資分級表」下限即為最低工資，故災保投保薪資為27,470元、27,600元之所有被保險人將一併自是日起調整為28,590元。

上開逕調相關事宜，將於2024年11月繳款單（2024年12月25日前寄發），背面印製通函周知投保（提繳）單位，並於勞保局e化服務系統公告。

吳依婷說，實際逕調之被保險人（勞工）名單，將列印於2025年1月有異動被保險人計費清單（勞工退休金計算名冊），併隨當月保險費（勞工退休金）繳款單於2025年2月25日前寄發，網路申辦單位可至勞保局e化服務系統查詢、下載。屆時請投保（提繳）單位詳細核對，如與實際情形不符，可於繳款期限內向勞保局反映。

2025年1月1日起適用之「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」、「保險費分擔金額表」及「勞工退休金月提繳分級表」均已更新放置於勞保局全球資訊網「常用書表下載」專區，民眾亦可透過個人保險費試算系統試算應分擔之保險費。

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