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電動車專屬保單 業者搶推

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
電動車示意圖。 美聯社
電動車示意圖。 美聯社

政府力拚2050年達成淨零排放，其中一項是實施電動車補助政策，帶動電動車市場持續擴大，各家產險業者紛紛推出電動車專屬保單，包含富邦產、國泰產、兆豐產、新安東京海上產、和泰產等業者，目前電動車專屬保險條款為定型化契約範本，各家產險公司條款內容皆一致。

富邦產險表示，配合「電動車專屬保險參考條款」之核定，已同步修正「自用汽車保險定型化契約範本」排除電動車之適用，因此電動車車主原先依定型化契約投保之保險商品，將於續保時陸續轉換為電動車專屬保險條款，以符合其風險性質，與投保率無關。

電動車專屬保險參考條款
電動車專屬保險參考條款

富邦產險更推出網路投保電動車專屬保單三方案，均增加承保「車體損失險-電池自燃保障」、「車體損失險-充電期間保障」以及「第三人責任險-充電期間保障」。

金管會於今年核定「電動車專屬保險參考條款」，亦屬於定型化契約範本，故各家產險公司電動車專屬條款內容皆一致。

新安東京海上產表示，電動汽車與一般燃料汽車的保險差異不大，但仍有針對電動車使用情境，提供專屬保險商品。電動車與燃油車在使用的習慣上、要注意的地方有許多的不同，特別是加油轉變成充電，讓使用者在生活安排上需要更加留意，使用型態的轉變也衍伸出許多不同的風險，多了充電樁、電池要多加留意。

兆豐保險強調，電動車專屬保單，其中「兆豐產物汽車車體損失保險電池自燃附加條款」，只要是非因外來意外事故之電池自燃或爆炸導致被保險汽車之毀損滅失，可申請保險賠償；如果加保「兆豐產物汽車車體損失保險充電期間附加條款」，則被保險汽車於充電期間因充電所致之毀損滅失，可申請保險賠償。

如果擔心電動車充電期間導致第三人傷害、死亡或是財物受損，建議可加保「兆豐產物汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，當被保險汽車在充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財物受有損害，依法應負賠償責任而受賠償請求時，依本附加條款之約定，對被保險人負賠償之責。

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