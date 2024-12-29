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辨識政府機關證件真偽 新壽多管齊下強化阻詐能力

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

近年來⾦融詐騙案件頻頻發⽣，新光人壽為積極回應詐騙⼿法⽇益翻新的挑戰，全⼒阻詐，與「法務部調查局臺北市調查處」展開合作，舉辦全台客戶服務據點服務人員教育訓練，講授「辨識政府機關證件真偽」教育課程，培養服務據點服務人員識詐反詐能力，以提升企業在偵測、防範及應對詐騙案件的效率，並更有效地防範及打擊⾦融犯罪，保障民眾的⾦融資產，打造⼀個更安全、更可靠的⾦融環境。

本次課程內容涵蓋證件真偽辨識技巧、應對可疑情境的正確流程，以及分享與解析最新詐騙手法，新光人壽張榮豐董事更親自參加與指導，期待藉由教育訓練成為種子部隊，向下傳承反詐新知與觀念，讓阻詐與公平待客內化為員工DNA。

根據內政部統計顯示，今年9至11月，每月平均受理詐騙案件逾1.8萬件，平均每天有近600人報案；國人財損更從9月的119億元，一路飆升至11月的126.8億元。

為此，新光人壽致力落實公平待客，積極展開各種防詐作為，對內，展開不定期的教育訓練與開發「跨公司資料警示系統」來偵測及警示疑似涉嫌詐騙、洗錢等刑事之警示戶案件，以降低詐騙的發生率；對外，推出「新光165全民防詐網」，透過「防詐報你知」和「全民GO防詐」兩大構面提供各種防詐行動舉措，增進全民風險辨識之能；啟用「68288」專屬簡碼，讓客戶使用新壽線上服務時，相關簡訊將以「68288」做為官方發送碼，客戶只要認明「68288」就可快速辨識，降低遭釣魚簡訊詐騙的風險以避免財損。

此外，也針對全台保戶舉辦一系列的高齡防詐座談會，提供高齡保戶實用的詐騙預防知識與對策，並開發資訊系統內建關懷探知標籤(CISPT)系統，以減少高齡詐騙案件的發生率。

新光人壽長期落實ESG，持續落實友善金融服務理念，全面提升金融友善服務品質，未來將持續針對金融環境的變化，不定期強化員工和大眾的金融素養，以「光無所不在，心與你同在」的企業品牌精神，強化反詐工作，守護客戶的資產安全。

新光人壽 詐騙

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