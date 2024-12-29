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實體+數位防護 永豐金證券2024防詐展現成果

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
圖說：永豐金證券總經理張李章隆（中）帶領團隊積極反詐有成
圖說：永豐金證券總經理張李章隆（中）帶領團隊積極反詐有成

投資詐騙日益猖獗，永豐金證券整合實體與數位全方位推動防詐，從實體教育、行動劇演出推廣、網站宣傳、數位科技防護、到偽冒偵測，建構內外部多維度防詐措施，2024年完成反詐宣傳209場，偵測偽冒交易APP及網站31件、協助客戶阻止詐騙金額達3,081萬元，更榮獲證交所「反詐騙評鑑」傑出獎。

永豐金證券總經理張李章隆表示，詐騙手法日益新穎，投資人容易因缺乏金融素養，落入詐騙陷阱造成財務損失，永豐金證券推動反詐騙宣導活動與教育訓練、客戶關懷措施及資訊揭露等，全方面提升投資人權益保護。

2024年具體作為及成果，首先，在反詐騙宣導方面，2024年舉辦25場金融知識暨防詐宣導活動，涵蓋年輕世代、高齡長者、新住民等金融弱勢族群，活動形式包括講座、行動劇、互動闖關遊戲及線上直播，持續提升各年齡層及多元族群的金融素養力。其次，員工訓練方面，以線上線下方式進行同仁教育訓練，完成184場宣導活動與教育訓練，累計參與超過1萬人。

再者，數位防護方面，一、強化交易風控：運用數位技術強化風險控管，面對異常交易偵測及即時警示迅速採取行動保障客戶投資安全。2024年至11月止，成功協助客戶阻止詐騙金額3,081萬元。二、偵測偽冒交易APP及網站：因應數位詐騙手法日新月異，持續投入資源監控數位資安風險。截至11月止，偵測並處置31件偽冒交易APP及詐騙網站，有效阻止潛在資安風險，確保客戶於數位交易中的安全性。

最後，建置反詐騙專區方面，為讓客戶能快速掌握最新的詐騙手法及防範技巧，永豐金證券官網設立「反防詐騙專區」，提供即時資訊與教育資源。內容涵蓋最新詐騙資訊、常見詐騙型態及防範建議，並提供多方諮詢與查證管道，方便客戶即時通報疑似詐騙行為，協助客戶守護財產安全。

永豐金證券表示，防詐的基礎必須強化投資金融知識與防詐教育建立正確理財觀念，將持續以科技與教育為核心，深化防詐技術與宣導工作，提升投資大眾自主判斷金融資訊真實性能力，與客戶攜手建立更安全的金融環境，共同對抗詐騙犯罪。

詐騙

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