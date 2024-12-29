金融機構整併下一家 市場點名安泰銀行

日本11月進入賞楓季節，日圓2024年11月中旬一度貶破156日圓兌1美元價位，當時在日本消費民眾，甚至見到0.20元字頭超級甜蜜點，又正逢日本黑五折扣節，刷卡購買一條LOEWE圍巾，68200日圓定價，匯兌新台幣僅需1.4萬元出頭，再扣除退稅，等同一條LOEWE圍巾不到新台幣1.4萬就可買到。

2024-12-04 23:03