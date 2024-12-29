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金融機構整併下一家 市場點名安泰銀行
今年以來，金融機構整併頗有進展，包括「新新併」，以及最新的永豐金控併購京城銀行。金融圈點名下一家待被併購的可能名單為安泰銀行。主因大股東私募基金隆力集團一直想賣，近年經營較欲振乏力，且員工流動率也高。
金融圈分析，兩年前富邦金獲准併購日盛金，開出首宗金控併購金控第一槍後，金融業整併進程有加快現象，主因大老闆不願版圖被超越，但另一方面，背後沒有富爸爸能挹注加大投資更新，或提升數位化能力的機構，將成為加速金融機構整併的催化劑。
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