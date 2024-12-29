Q4台股擂台 陳奇琛奪冠
台股擂台上周五（27日）結算第4季比賽成果（比賽期間為9月27日到12月27日），「低調黑馬」陳奇琛以14.6%的報酬，奪得季冠軍，也超越同期間台股1.9%的漲幅。新一季賽事同日起跑。
陳奇琛擅長尋找近期題材有熱度，加上價量動能，配合技術線型以及型態，尋找具潛力的起漲股。
運用其過去經歷，觀察產業資金流向，並以基本面為主軸，尋找正向成長公司，同時關注籌碼面，才能在第4季類股快速輪動、盤勢震盪時選對股票、奪得冠軍。
對於此次奪冠，陳奇琛表示，儘管盤勢變化快速，過去一季每周大多數都是正報酬，做好持股配置，才能在震盪中持續穩健前行，迎來漲勢時的豐收。
展望後市，陳奇琛認為，明年川普新政府上任，國際政治局勢將更加詭譎多變，影響國際股市與台股。而進入降息循環與通膨的拉鋸，國際金融變化將更快速，台股基本面仍好，AI及半導體發展為主要趨勢，族群間也各有題材，中長期多頭行情將持續強勁。
加權指數9月27日收22,822點，12月27日收在23,275點，上漲453點，漲幅1.9%。
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