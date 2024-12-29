台幣恐探九年以來低點

2024年匯市將於本周二（31日）封關。匯銀主管指出，2023年新台幣匯率是以30.735元封關，而上周五匯價收在32.72元，今年匯市注定會以重貶行情落幕，並將締造九年來的最低封關價紀錄。

回顧過去，新台幣匯率相對強勢，2020、2021年均以2字頭匯價封關，2022與2023年雖較前兩年貶值，但也維持在30.7字頭，2024年僅剩下兩個交易日，新台幣匯率已貶破32.7元，較前兩年封關價大貶2元、貶幅逾6%。另外，2016年以來，新台幣匯率封關價從未低於32.7元，2024年封關價將是2016年以來、九年最低水準。

匯銀主管說，匯市本周二封關，估計約落於32.5~32.8元區間，以封關日而言，將是連續第三年貶值，估計全年貶幅約在6%上下。

匯銀主管說，2024年仍是美元強勢地位不墜的一年；受到日圓與韓元持續挫跌影響，新台幣匯率上周五貶值2.4分，以32.72元作收，失守32.7價位，為近五個月來的最低水準，但因市場交投清淡，總成交量僅10.845億美元。

央行統計顯示，今年以來，新台幣匯率累計貶值1.985元，累計貶值幅度為6.07%，在主要亞幣裡貶幅居中，落後韓元的12.53%、日圓的10.4%，但超前星元的2.94%以及人民幣匯率的2.84%。

展望2025年國際匯市，匯銀主管認為，上半年美元仍將維持強勢，下半年隨著聯準會持續降息，屆時新台幣等主要亞幣或將出現翻升機會。