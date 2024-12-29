產業追蹤／金融業上雲 三大優勢盤點

雲端技術在全球領域已成為金融業提升效率、創新服務重要工具。台灣金融主管機關逐步開放金融機構使用雲端服務，2023年8月金管會放寬金融業上雲法規，2024年7月銀行公會公布「金融機構作業委外使用雲端服務自律規範」與「實務手冊」。

金融業上雲是對資訊基礎架構產生重要變革，也讓金融業者趁機調整營運體質。金融業的業務上雲帶來的發展優勢可從：一、系統的擴展性與可用性提升；二、聚焦核心業務、強化服務體驗；三、資源共享與加速創新等三個面向觀察。

一、系統的擴展性與可用性提升：可隨時依據需求調整用量，不論在業務高峰期或進行國內外業務擴展時，都可快速擴增容量並滿足可靠度需求。雲端服務也能隨時隨地透過網路支援多樣終端設備、滿足業務人員遠距、高度彈性辦公的業務需求，作為業務推廣的後盾。

二、聚焦核心業務、強化服務體驗：傳統上，金融業者多會對資訊基礎設施大量投資，必須投入大量人力進行維護。透過雲端服務，可降低新IT機房建置，並減少基礎設施維護投入，讓更多資源聚焦新產品開發、市場拓展及用戶體驗的改善。透過即時監控與多點備援，讓系統服務可靠度提升，達到全時服務的效果。

三、資源共享與加速創新：可彈性調度雲端機房的各類運算資源及系統效能，依據業務狀況做資源分配，降低資源重複投資或配置。

國際標竿金融業者在上雲策略規劃上展現多元面向與方式。如JP Morgan開發自有私有雲平台「Gaia」，同時選擇性使用公有雲，保持對核心系統主導權，並利用公有雲的優勢。西班牙對外銀行全面採用公有雲服務，透過「雲優先」策略加速數位轉型，提高營運效率。

在推動上雲的初期，可優先將風險較低的非核心業務，如備援系統、辦公自動化及資訊安全遷移至雲端。如備援系統上雲，依據現有備份軟體與儲存設備可取代傳統磁帶機的備份模式，特別是跨境備援，可有效提升金融業系統架構韌。

而軟體即服務模式打破以本地端為主的架構限制，靈活支持遠端與混合辦公。透過SaaS服務模式讓金融業員工能透過不同設備進行語音助理、智慧化的回應、資料分析等自動化服務，提升工作彈性與效率。

當金融業對雲端技術的理解加深後，系統開發與測試環境上雲成為下一個重點。此階段是提升開發與測試工作的靈活性及效率，具體可分為幾個層次：

首先是「重新託管（Rehost）」，即將現有的地端虛擬機（VM）直接遷移至雲端運行，有助提升系統彈性，如測試環境可隨時開啟或關閉，根據需求動態調整資源使用，對開發測試周期短的項目尤為有效。接下來是「重新優化平台（Replatform）」，如將現有部分的Unix或大型主機系統環境轉換為成本效益更高的雲端Linux或Windows平台，並將資料庫從資料庫系統轉換為雲端原生的資料庫解決方案，降低基礎設施維運成本，提升效率。最終是金融業可推進到「系統翻新／重新構思（Refactoring）」，徹底重構系統，將現有應用重新設計為基於雲端的原生應用。

核心系統與資料分析上雲是策略關鍵，涉及核心交易、客戶管理、清算與結算系統等，要求極高的穩定性及效率，任何中斷或性能問題都可能帶來重大影響。

隨金融市場全球化、數位化競爭加劇，金融業需採取分階段上雲策略，逐步克服技術挑戰與資安風險。金融業的服務與商業模式也需調整，以因應全新競爭環境。

在上雲評估階段，首要盤點包括系統端、業務端痛點，歸納造成效能瓶頸的關卡，將資源集中於最關鍵的領域。在系統上雲的過程，多數金融業者選擇私有雲過渡到混合雲，希望擷取私有雲具有高安全性及隱私保護度高的優點，也能結合公有雲更具彈性效益的特性。

在轉移過程，透過分階段，以非核心、非機敏業務先行，透過試點驗證方式，從獨立性高的業務，單點逐步驗證與取得效果，有助即早發現問題，及對後續移轉計畫的評估。在逐步轉型的過程中，不可或缺的是對資安與合規的防範與要求，以確保在安全環境下，打造具競爭力的數位金融新生態。（作者是資策會MIC產業顧問、資深產業分析師）

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