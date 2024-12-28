金融機構吹整併風 市場點名這銀行可能為下一家

今年以來金融機構整併頗有進展，包括「新新併」，以及最新的永豐金控（2890）併購京城銀行。金融圈點名下一家待被併購的可能名單為安泰銀行。主因大股東私募基金隆力集團一直想賣，近年經營較欲振乏力，且員工流動率也高。

永豐金併京城銀談了兩年，業內指出，永豐金大股東何家的底線就是「600億元」，如果超過就不買了。而過去曾傳出中信金也有意娶京城銀，據指出，因為京城銀想賣而洽詢買家，基於併購本來就是自身策略的中信自然有評估，但考量效用極大化及互補性等，當時選擇只追求一個對象，即新光金。此外，一家銀行高層評估國內中型銀行規模，其實分行數維持80家即可，倘若家數已有此規模，併購就要考慮其他效益。

金融圈分析，兩年前富邦金獲准併購日盛金，開出首宗金控併購金控第一槍後，金融業整併進程有加快現象，主因大老闆不願版圖被超越，但另一方面，背後沒有富爸爸能挹注加大投資更新，或提升數位化能力的機構，將成為加速金融機構整併的催化劑。

2018年間，京城銀就曾一度要併購安泰銀未果。至於安泰銀外資大股東、持股57.68%的隆力集團一直想退場，多年來「對外招親」，直到2021年，確定由國票金併購，且業經雙方股東會通過，但最後一步因金管會核予「緩議」而破局，金管會當時列舉財務健全性、資金來源、併購綜效、員工安置計畫未協商妥適等四大疑慮。但強調未來若國票金可以解決疑慮，仍可重新遞送申請案。