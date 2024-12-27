新聞幕後：促使永豐金成功娶回京城銀的關鍵看這裡

京城銀行總經理姜宏亮在記者會上面說，兩大股東是用「嫁女兒」的心情來把京城銀行嫁給永豐金控，這句話由一件事可以得到印證。

就在周五的晚間八點，永豐金控跟京城銀行在證交所召開重大訊息宣布記者會的同時，京城銀行第二大股東也是銀行董事長戴誠志不是靠發員工信，而是同步跟京城銀行全體將近1000位的員工進行視訊會議，由他親自出來跟全體員工說明這項合併案來安定人心，足見大股東對於員工的重視，這次永豐金控能夠在最近這三個月脫穎而出，獲得京城銀行大股東的認同、成功簽下這件合併案，員工權益的安置可說是最大的關鍵。

戴誠志周五晚上接受本報訪問時說，這次的合併案對方的確提出了很有誠意的員工方案，也讓他放心，而他最不捨得是善良的員工、還有對工作的承擔，也因為這些員工才有京城銀行今天的價值。

據側面了解，京城銀行跟永豐金控雙方的大股東，蔡天贊、戴誠志以及何壽川，彼此都已經見過面，雙方的談判這幾個月漸入佳境，都很有默契，這宗合併案最初從兩年前開始接觸，最近這幾個月開花結果關鍵就在於員工權益的突破。據知情人士指出，為了能夠讓京城銀行對員工安置方案滿意，甚至永豐金除了提出全員保障三年之外，還特別提出了留任獎金。

據了解，儘管明年3月3號之後才會正式向金管會遞件，但雙方的經營高層都已經先拜會金管會，說明雙方想要合併的構想，也得到金管會的認同。而除了永豐金控所提出的安置方案之外，永豐銀行的前身為北商銀，和京城銀行一樣都是區域中小企銀的背景，也因此讓大股東認為較不會產生文化上的融合或摩擦。

至於整個交易架構，由於將近一半是採取現金，也符合京城銀行大股東的期待，既有現金入袋，另外一方面又能夠繼續持有合併之後金控的股票，兩全其美。永豐金控不動聲色鴨子划水分別由銀行和金控分進合擊，分別出手併購柬埔寨銀行Amret以及京城銀行，終於成為今年在金融圈併購上斬獲最多的金控。