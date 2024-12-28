金融Fast-ID驗證 明年試辦

金融業提供的身分驗證速度與客戶體驗將更加提升。金管會昨（27）日宣布，攜手金融Fast-ID聯盟（金融行動身分識別聯盟），建置「金融Fast-ID驗證轉接中心」，2025年1月2日起，開放受理金融機構申請業務試辦，提升數位身分驗證的跨體系串聯及互通性，加速數位金融發展。

官員指出，對金融消費者而言，驗轉中心建置完成後，有兩大優勢。第一，只要在任一家參加機構，已經完成金融Fast-ID註冊，就可以透過驗轉中心完成身分驗證，並在其他參加機構取得線上金融服務，無需重複辦理核驗實體晶片金融卡及綁定個人行動裝置等複雜註冊程序，享受無接縫的數位金融服務體驗。

第二，驗轉中心嵌入資料共享功能，客戶只要同意就可以直接取得原本留存於註冊機構的基本資料，節省重複登打個人基本資料的手續，提供更流暢的線上服務。

這次先導機構共計16家，包含：合作金庫、兆豐銀行、玉山銀行、元大銀行、第一銀行、中國信託、永豐銀行、王道銀行、華南銀行、臺企銀、新光人壽、全球人壽、群益金鼎證券、元富證券、玉山證券及中租投顧，共同討論本案的業務應用場景及合作研擬相關營業計畫書等事項，期透過業界集體合作，減輕各業者自行規劃及串接的負擔。

金融Fast-ID全名為金融行動身分識別標準化機制（Financial Fast Identity Online），綁定行動裝置及生物特徵用戶，不用持晶片金融卡或是輸入帳號密碼，亦可安全進行身分識別。

金融Fast-ID 2021年起起步，初期由各金融機構自行建置金融Fast-ID伺服器辦理註冊、信物管理及驗證程序，並提供同體系內金融機構數位身分驗證服務。