京城銀大股東 蔡天贊家族不進董事會

永豐金（2890）昨（27）日宣布將以現金搭換股方式百分百併購京城銀，合併架構為1股京城銀普通股換現金26.75元及1.15股永豐金普通股，相當於現金、股票各半，現金總額約300億元永豐金將舉債籌措，且因合併案完成在明年底，因此不會影響明年發放股利，京城銀現金股息配發是否影響則尚待討論。

另外，京城銀大股東京城建設蔡天贊家族持股約兩成，董事長戴誠志持股約近8%，根據其最新持股數換算，蔡天贊家族與戴誠志在合併後的新永豐金，合計持股比約2.3%，其中，蔡天贊家族約有超過1.6%，將可望躋身新永豐金的十大股東。不過，蔡天贊家族成員包括現任京城銀副董事長蔡炅廷，以及戴誠志，都不會進入合併後永豐金董事會。

永豐金發言人許如玫指出，永豐金現金約300億元將舉債，但預期對永豐金雙重槓桿比率影響仍可控，會維持125%以下，不會超過法規上限。因為明年3月3日才召開股東臨時會通過合併案，再向金管會遞件申請核准後，訂定股份轉換基準日，因此股東可以放心合併案對明年股利配發不會有影響，股利會維持過往水準。

永豐金子公司永豐銀今年5月4日通過收購柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret.Plc.（Amret），將分三階段收購，今年為第一階段將收購八成股權，交易總金額約4.35億美元（折合新台幣約139億元），明後兩年分別各收購一成股權，總併購交易金額將低於200億元。許如玫強調，兩件合併案進行時間雖有重疊，但不會對永豐金雙重槓桿比造成影響。