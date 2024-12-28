599億…永豐金併購京城銀 採換股+現金模式取得100%股權

永豐金控（2890）、京城銀行昨（27）日宣布聯姻，以每1股京城銀普通股換得26.75元現金及1.15股永豐金控普通股，京城銀將成為永豐金控持股100％子公司。永豐金總經理朱士廷表示，以昨天永豐金23.6元、京城銀49.55元的收盤價計算，總價金599億元，溢價8.8%。

雙方預定2025年3月3日召開股東臨時會通過合併案，預計2025年第4季完成合併，合併後一年內完成子銀行整併。永豐金併京城銀是自2014年凱基金前身開發金併萬泰銀後，睽違十年再現「金銀併」。

根據金管會資料，至9月全體國銀資料計算，永豐銀與京城銀合併後的總資產金額增加至3.1兆元，排名將由第13名上升至第12名；中小企業放款排名將由第11名上升至第九名、民營銀行排第二；今年前九月累計稅前盈餘排名由第10名上升至第八名。從金控角度來看，前九月稅後純益排名將前進三名至第七名。

雙方昨日分別召開董事會通過股份轉換契約，朱士廷指出，以永豐金控與京城銀昨收盤價分別23.6元以及49.55元計算，以京城銀第3季每股淨值48.62元計算，PB（股價淨值比）比落在1.1倍，價格並不算買得很貴，因為雙方在人才、據點、產品以及通路都是高度互補。

朱士廷指出，雙方談併購約有兩年時間，希望京城銀全體員工可以留任，會開出員工安置三年計畫，盡最大的誠意；另外，京城銀將在股東臨時會後啟動其租賃子公司標售與證券子公司清算作業，其中京城證券因規模小，員工將會轉任到永豐金證券，租賃則會採取公開標售，員工因公開標售移轉到下一個業主。

永豐金控指出，京城銀行係屬小而美社區型中型銀行，營收近九成來自於企業金融及有價證券投資業務，與永豐銀行結合後，擴大零售與財富管理業務的經營。

例如分行據點，京城銀66家分行，主要分布於雲嘉南地區，而永豐銀行125家分行主要分布於新竹以北，雙方營業據點與客戶的重疊性低，合併後國內分行總數達191處，將躍升全體國銀前三名，南北比例約為四比六。

對於併購價格是否滿意？京城銀副總經理尤其偉回應，合併價格是雙方同意的，意指滿意，他並以嫁女兒心情，描述京城銀董事長戴誠志和副董事長蔡炅廷家族的心情，指出女兒長大了，要找一位好的夫家，最好首選是永豐金控，對永豐金控經營有信心。