限貸令衝擊…農漁會申貸激增 銀行滿水位難解

銀行滿水位難解，申貸遙遙無期，讓購屋族轉往其他金融機構申貸，而農漁會房貸人數創下歷史新高。住商機構昨（27）日統計聯徵中心數據，9月主要金融機構授信房貸中，農漁會信用部共2,767人申請房貸，年增84％，平均授信餘額達792.8萬元，年增18％，雙雙創下歷史新高。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，過去農漁會申貸人多位處都會區以外區域，惟近期受限貸令等衝擊，使該類機構往來客戶大增。

9月各金融機構房貸授信相關統計

賴志昶指出，歷年來農漁會信用部單月房貸申請人數，大抵落在1,500人上下，過去僅在2015年12月突破2,000人大關。但農漁會信用部9月共2,767人申請房貸，年增84％，平均授信餘額達792.8萬元，年增18％，雙雙創下歷史新高。

他表示，過去農漁會信用部申貸人數占整體比例約7~8%左右，此次9月農漁會房貸申請人占比高達9.8%，顯示在銀行滿水位、央行限貸等風暴中，不少購屋人已經不想等待，為了跳脫遙遙無期的申貸排隊人龍，無奈之下只能轉往其他金融機構。

據聯徵中心統計，9月透過銀行申請房貸人數達2萬3,792人，平均授信餘額達982.2萬元，仍是各類金融機構之首位。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨分析，在銀行滿水位問題難解情況下，銀行方難免嚴選客戶，甚至調高房貸利率，以今年9月為例，全體銀行平均利率已達2.24%，為自2012年以來新高，因此讓其於金融機構，成為申貸碰壁民眾的新嘗試方向。

徐佳馨表示，農漁會為都會區以外或鄉村地區之主要金融機構，平均申貸利率與銀行相比也頗具競爭力道，使其成為此波滿水位風波的避風港。建議一般購屋民眾，若近期預售交屋在即，或購置中古屋申貸受阻，可多尋覓各金融體系，先求有、再求好，才能順利交屋不致違約。