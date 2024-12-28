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台幣量縮走跌 韓股匯重挫

經濟日報／ 記者陳美君、編譯簡國帆／綜合報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

美元指數持堅，加上韓元與日圓匯率持續破底，拖累新台幣匯率昨（27）日貶值2.4分，以32.72元作收，失守32.7價位，為近五個月來最低水準；但市場交投清淡，總成交量萎縮至10.845億美元。

匯銀主管指出，進入月底，同時也是季底與年底，為出口商拋匯旺季，按理說新台幣匯率應易升難貶，但韓元、日圓等主要亞幣持續破底「扯後腿」，新台幣匯率無力獨強，緩步貶至近五個月新低。

2024年匯市將於下周二（31日）封關，相較2023年新台幣匯率以30.735元封關，今年匯市注定會以重貶行情落幕。

根據央行統計，美元指數昨天下挫0.1%，主要非美貨幣清一色貶值，其中國內政局動盪的韓元表現最弱勢，單日貶值0.43%；日圓匯率走勢同樣疲軟，昨日貶值0.28%。至於新台幣與人民幣匯率，昨天分別下挫0.07%與0.01%，星元匯率持平。

南韓因政治危機加深，在野黨27日彈劾代行總統職務的總理韓悳洙，是兩周內彈劾的第二位領導人。南韓股匯市同步重挫，股市大盤指數KOSPI終場重挫逾1%，是亞洲主要股市裡最差；韓元兌美元盤中一度重貶1.2%至1,487.03韓元兌1美元，是2009年3月以來首度在盤中貶破1,480韓元關卡。

南韓國會27日表決國務總理兼代理總統韓悳洙彈劾案通過後，隨即由副總理兼企畫財政部部長崔相穆繼任代理總統。

專家警告，在政局依然動盪之際，若當局不干預匯市，韓元可能貶破1,500韓元大關。為穩定市場與經濟信心，崔相穆27日表示，若市場出現過度單邊趨勢，政府將採取「果決」行動穩定市場。政府和執政黨人民力量黨同日同意，明年提供11.6兆韓元（78.6億美元）穩定消費者物價，並舒緩低所得家庭財務負擔。

台幣匯率 新台幣 韓元

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