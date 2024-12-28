金控併銀行…十年首見

金融併購在近年來兩件金金併後，昨（27）日是永豐金（2890）公布併購京城銀，這是自2014年凱基金前身開發金併購萬泰銀後，睽違十年再現金控併購銀行案，金融併購熱潮似乎方興未艾，市場高度矚目。

近年金融合併熱話題首推2022年富邦金合併日盛金，是金融史上首宗金金併；在此前一年則有台新金併保德信人壽，現為台新人壽；另外，今年有申請中的台新金併新光金，是第二宗金金併。

至於金控併購銀行熱潮，主要集中在2010年以前金控開放成立的第一階段，之後則是多年未現。

這與國內一直處於銀行家數過剩，以及近年來網路、數位化浪潮下，實體通路價值下降影響有關，期間雖有國票金擬併安泰銀，但最終闖關失利，迄今未有後續，小而美的銀行股獲利王京城銀想嫁，也經過多年才終於成局。

金融業高層主管分析，銀行因為通路價值因素，除非本身銀行規模過小必須仰賴併購加速成長，否則以大型金控來看，併購需求沒有過去大。

至於壽險業，則是卡在IFRS 17等會計準則適用，因此除了台新金併壽險，以及未來台新金與新光金合併後的子壽險整併，金控要併購壽險來擴張實力，可能要看時機。

金融業主管表示，基本上併購除了需要有意願的賣方，也要看買家需求強度，未來AI熱潮下數位化加速發展，金融併購除了銀行、保險或證券外，或許會有機會看到其他金融科技、類金融的投資併購或跨境合併出現。