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京城銀風光出嫁 董座了心願…強調未來換股不會快速出脫

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導
京城銀行董事長戴誠志。聯合報系資料照
京城銀行董事長戴誠志。聯合報系資料照

京城銀行（2809）待嫁多年，昨（27）日終於確定花落永豐金控，並以相對市價溢價8.8%、股價淨值比約1.1倍的聘金水準風光出嫁。京城銀行董事長戴誠志昨天指出，他進入京城銀17年，合併案最捨不得的是員工，但年逾七旬也欣慰終於可以實現退休計畫，未來轉換永豐金普通股不會快速出脫，會支持公司與員工。

對於京城銀嫁入永豐金的身價，金融圈看法不一，主因銀行業在網路、數位化趨勢下，實體通路價值下滑，以及京城銀的金融資產也就是股債部位比重大，因此有的曾洽談過京城銀的金控業者，認為溢價收購金融資產不划算。

永豐金併京城銀重點概況
永豐金併京城銀重點概況

此外，京城銀投資績效與戴誠志的領導有密切關係，但戴誠志計畫退休，不會留在合併後的經營團隊，也曾有金控因此降低併購京城銀的意願。

不過，京城銀財務體質良好，資本強度高，帳上除了金融資產，現金或不動產也不少，因此也有金融圈人士認為，對永豐金來說，雙方通路、業務互補性比其他有意的金控更高，對永豐金來說這樣的出價水準應屬合理。

據了解，戴誠志與永豐金大股東何壽川家族素有交情，雙方談了兩年多，但合併談判仍以專業團隊為主，雙方都是出身企銀背景，永豐銀前身是北企，京城銀是南企，分行通路少有重疊也屬難得，且能夠在外界不甚看好下，仍能以高於1倍的股價淨值比與溢價近9%出嫁，併購規模599億元，雖然京城銀大股東未來仍是永豐金股東，不是拿現金一次出場，但這也象徵大股東對合併後發展有信心。

戴誠志表示，他昨晚已透過視訊向所有員工說明併購案，最終選擇併入永豐金，員工文化適應更好是關鍵。他也向員工強調，合併案他最不捨、最感恩的都是同仁，京城銀的同仁工作非常承擔責任也很善良，現在京城銀有這個（併購）價值，都是每位同仁幫忙做起來的。

京城銀行 永豐金控 股東

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