京城銀出嫁永豐金 姜宏亮：2大股東非常不捨

京城銀總經理姜宏亮今天指出，2大股東戴誠志、蔡天贊對京城銀出嫁都感到非常不捨，未來將持續持有合併轉換後的永豐金股票。永豐金總經理朱士廷也說，2大股東不會進入董事會，因他們對於永豐金的經營很有信心。

永豐金擬併購京城銀，換股比例為1股京城銀普通股換新台幣26.75元現金、搭配1.15股的永豐金普通股，預計將花599億元、溢價率約8.8%，京城銀將成為永豐金100%的子公司。

根據京城銀揭露主要股東名單，截至2024年7月2日，第1大股東是戴誠志，持有股數為7820.9萬股、持股比例為7.04%；第2大股東為蔡天贊，持有約7275.2萬股、持股比例為6.55%。

姜宏亮說，「京城銀前2大股東他們都懷著嫁女兒的心情、非常不捨。」

姜宏亮指出，女兒長大了要找一個好的夫家，最好的首選就是永豐金。未來2大股東也希望繼續在永豐金當股東，而併購交易包含一半現金、一半股權轉換，相信未來2大股東應該會持續持有永豐金。

外界關心為何要買京城銀，朱士廷表示，雙方在人才、據點、產品、通路真的是高度互補，在市場上要找到可以互補的可能不多。京城銀就是併購最好的對象，在不同面向上互相支持與學習，把股東權益做大。

朱士廷也指出，未來併購後，2大京城銀的股東不會進入董事會，因為他們對於永豐金的經營很有信心。

永豐金財務長許如玫說明，計算雙方合併後轉換的京城銀的股份，對於永豐金的稀釋比例約9.15%。永豐金將會發債籌資50%、約300億元，預計雙重槓桿比仍會維持在125%以下，雙方的合併也將落在明年第4季，不會影響永豐金明年的股利發放。