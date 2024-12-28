快訊

新北9.9度低溫！ 強烈冷氣團愈晚愈冷 合歡山、玉山可望降雪

京城銀出嫁永豐金 姜宏亮：2大股東非常不捨

中央社／ 台北27日電

京城銀總經理姜宏亮今天指出，2大股東戴誠志、蔡天贊對京城銀出嫁都感到非常不捨，未來將持續持有合併轉換後的永豐金股票。永豐金總經理朱士廷也說，2大股東不會進入董事會，因他們對於永豐金的經營很有信心。

永豐金擬併購京城銀，換股比例為1股京城銀普通股換新台幣26.75元現金、搭配1.15股的永豐金普通股，預計將花599億元、溢價率約8.8%，京城銀將成為永豐金100%的子公司。

根據京城銀揭露主要股東名單，截至2024年7月2日，第1大股東是戴誠志，持有股數為7820.9萬股、持股比例為7.04%；第2大股東為蔡天贊，持有約7275.2萬股、持股比例為6.55%。

姜宏亮說，「京城銀前2大股東他們都懷著嫁女兒的心情、非常不捨。」

姜宏亮指出，女兒長大了要找一個好的夫家，最好的首選就是永豐金。未來2大股東也希望繼續在永豐金當股東，而併購交易包含一半現金、一半股權轉換，相信未來2大股東應該會持續持有永豐金。

外界關心為何要買京城銀，朱士廷表示，雙方在人才、據點、產品、通路真的是高度互補，在市場上要找到可以互補的可能不多。京城銀就是併購最好的對象，在不同面向上互相支持與學習，把股東權益做大。

朱士廷也指出，未來併購後，2大京城銀的股東不會進入董事會，因為他們對於永豐金的經營很有信心。

永豐金財務長許如玫說明，計算雙方合併後轉換的京城銀的股份，對於永豐金的稀釋比例約9.15%。永豐金將會發債籌資50%、約300億元，預計雙重槓桿比仍會維持在125%以下，雙方的合併也將落在明年第4季，不會影響永豐金明年的股利發放。

京城銀 永豐金 股東

延伸閱讀

永豐金娶京城銀行！總交易規模599億 每股出價53.89

永豐金控宣布併購京城銀 換股加上現金總價近600億元

獨／永豐金併京城銀行 「現金加換股」交易規模600億

Netflix「魷魚遊戲2」評價不如預期 拖累南韓相關股票暴跌

相關新聞

永豐金600億併購京城銀

永豐金控昨晚宣布併購京城銀行，交易價格出爐，每一股京城銀普通股將換得廿六點七五元現金及一點一五股永豐金控普通股，合併後，...

新聞幕後／京城銀點頭關鍵 員工方案有誠意

京城銀行總經理姜宏亮昨晚在記者會上說，兩大股東是用「嫁女兒」的心情，來把京城銀行嫁給永豐金控，這句話由一件事可以得到印證...

財管2.0牌照 四銀行將申請…爭取承作高端資產管理業務

金管會日前送出耶誕大禮，鬆綁銀行申請高端財管2.0牌照的管理資產規模（AUM）門檻，中型銀行摩拳擦掌，包括聯邦、遠東、高...

599億…永豐金併購京城銀 採換股+現金模式取得100%股權

永豐金控、京城銀行昨（27）日宣布聯姻，以每1股京城銀普通股換得26.75元現金及1.15股永豐金控普通股，京城銀將成為...

京城銀大股東 蔡天贊家族不進董事會

永豐金昨（27）日宣布將以現金搭換股方式百分百併購京城銀，合併架構為1股京城銀普通股換現金26.75元及1.15股永豐金...

台幣量縮走跌 韓股匯重挫

美元指數持堅，加上韓元與日圓匯率持續破底，拖累新台幣匯率昨（27）日貶值2.4分，以32.72元作收，失守32.7價位，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。