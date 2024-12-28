美股、美債太吸「金」、中國大陸經濟慘兮兮，國銀曝險一增一減明顯「兩樣情」。中央銀行昨（27）日公布今年9月底國銀國家風險統計，美國連37季蟬聯最大曝險國，國銀對美曝險餘額達1,819.85億美元，續創歷史新高。

排名第二的中國大陸，曝險規模僅482.66億美元，國銀對美國與對中國大陸間的曝險差距擴大至1,337.19億美元，締造歷史最大紀錄。

國銀對美國曝險節節高升，與對陸曝險金額差距持續擴大，對此，央行金檢處副處長謝人俊分析，中國大陸自2018年起遭逢美中貿易戰逆風、地緣政治與貿易保護主義興起，2020年又爆發新冠肺炎疫情，近年再面臨房地產危機、失業率攀升等，部分外資撤出中國大陸，導致國銀對陸曝險縮減；相較於中國大陸，美國近兩年不論是利率水準或經濟表現都更佳，國銀對美曝險也緩步增加。

央行統計顯示，自2021年12月以來，國銀對美曝險維持增長趨勢，今年9月漲至1,819.85億美元，締造歷史新高。

央行統計顯示，國銀曝險前十大國家（地區），分別為美國、中國大陸、盧森堡、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、韓國及法國，合計4,543億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的74.43%。謝人俊指出，多數亞洲貨幣第3季對美元都呈現升值，促使國銀曝險前五大國家，曝險規模持續增長。

其中，國銀對美曝險增加，主要是對信託資產（基金）、資金存拆放與金融債等債權增加；中國大陸則有人民幣升值及放款與債券增加等因素；盧森堡主要是信託資產、貨幣型基金增加所致；澳大利亞因澳幣升值與放款增加；日本為日圓第3季升值13.04%，以及銀行資金存拆放增加等因素。

國銀曝險排行第六的香港，曝險金額單季減少11.83億美元，謝人俊說明，主要是香港經濟狀況較差，加上銀行間業務減少、對公司戶放款減少等影響。