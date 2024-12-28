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搶進高端財管市場 下一步…前進高雄金融專區

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

金管會積極推動台灣發展亞洲資產管理中心，並選定高雄設置金融專區，要集結眾多銀行、證券等金融機構前進高雄金融專區設點，由於要進駐金融專區的銀行，必須具備高端財管2.0牌照，因此多家中型銀行研擬申請取得高端財管牌照後，響應發展亞洲資產管理中心政策，進駐高雄金融專區。

在金管會取消申請高端財管2.0牌照的管理資產規模門檻後，多家中型銀行表態有意申請，進軍富豪理財市場，包括聯邦（2838）、遠東、高雄銀與凱基金旗下凱基銀等。其中，聯邦銀腳步最快，已率先簽署意向書要進駐高雄金融專區，為發展亞資中心貢獻力量，聯邦銀也是最早排定申請財管2.0牌照時程的中型銀行。至於高雄銀、遠東銀等則規畫可能先以申請取得財管2.0牌照為第一優先，進駐高雄金融專區可能待牌照取得後再評估。

銀行高層指出，申請高端理財業務，是希望穩住客戶基礎，避免被其他有開辦高端理財業務的同業挖走。

凱基銀 遠東銀 金管會

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